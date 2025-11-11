Dólar
Montevideo
/ Nacional / VIOLENCIA

Una mujer de 39 años denunció que fue rapiñada y violada atrás de una garita policial en Toledo Chico

La mujer, que iba rumbo a su casa en moto, fue abordada por dos delincuentes armados y en bicicleta

11 de noviembre 2025 - 16:40hs
Policía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Una mujer de 39 años denunció haber sido víctima de una rapiña y posterior violación cuando iba en bicicleta en la madrugada del martes en Toledo Chico, en la intersección de Camino Toledo Chico y Camino Andaluz.

Ante la Policía la víctima declaró que iba en una moto rumbo a su casa cuando dos hombres armados que iban en bicicleta la interceptaron.

La mujer dijo que los dos delincuentes la amenazaron, la hicieron caer de la moto y le robaron el vehículo y el celular. Pero después uno de ellos la obligó "bajo amenazas, a realizarle un acto sexual detrás de una garita policial en desuso", señala el reporte policial.

La víctima debió ser atendida en un centro de salud, donde un médico constató politraumatismos y también un "abuso carnal violento".

Está internada en observación, mientras que Policía Científica y la fiscal de Delitos Sexuales de 2° Turno, Mariana Alfaro, investigan el caso.

Temas:

Toledo Chico violación

