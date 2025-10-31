Dólar
/ Nacional / ADN

"Es concluyente": pericias de ADN determinaron que el indagado por violación de adolescente en el Prado "no es responsable"

La fiscal a cargo del caso, Verónica Bujarín, "va a presentar un escrito solicitando el cese de las medidas limitativas que le fueron impuestas", informó Fiscalía

31 de octubre 2025 - 11:27hs
Policía. Foto: FocoUy

Policía. Foto: FocoUy

Este viernes Fiscalía informó que las pericias de ADN concluyeron que, "desde el punto de vista científico", el hombre que había sido detenido y luego puesto en libertad por su presunta vinculación al caso de la adolescente violada en el Prado "no es responsable del hecho".

“La pericia de ADN es concluyente en el sentido que se excluye la participación de la persona que estuvo detenida en el caso de violación de El Prado”, indicó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.

En tal sentido, explicó que “esto quiere decir que desde el punto de vista científico esa persona no es responsable del hecho”. Además, el vocero indicó que la fiscal a cargo del caso, Verónica Bujarín, "va a presentar un escrito solicitando el cese de las medidas limitativas que le fueron impuestas".

El abuso sexual ocurrió en la noche del domingo, cuando la joven estaba con su novio de su misma edad. Los menores edad caminaban por el Prado cuando fueron amenazados por un hombre armado, quien además los rapiñó. El adolescente en su momento no pudo dar declaraciones debido al estado de shock en que se encontraba.

Más tarde, pero ese misma noche, el padre de la adolescente realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte.

Este hombre había sido puesto en libertad debido a que tampoco se contaba con las evidencias suficientes para solicitar una orden de detención.

Tras esto la Fiscalía dispuso su citación para el lunes, sin embargo, este no se presentó. El hombre, con más 20 de antecedentes penales, fue entonces detenido por desacato, debido que no se presentó a declarar en Fiscalía, y recibió medidas limitativas.

ADN violación PRADO

