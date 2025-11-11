El efecto Diente López en Nacional: el tricolor ganó el 90% de los puntos y la Tabla Anual en los 14 partidos que anotó por el campeonato

Nicolás López celebra su gol contra Defensor Sporting, que le dio la Tabla Anual a Nacional

Nacional es finalista de la Liga AUF Uruguaya , luego de llevarse el primer lugar de la Tabla Anual tras empatar 1-1 con Defensor Sporting el pasado domingo, con un gol sobre la hora de Nicolás López .

Con su tanto, el "Diente" alcanzó los 21 goles en el campeonato uruguayo . Junto a sus solitarios tantos en la Copa Libertadores, Copa Uruguay y la Supercopa Uruguaya completa 24 anotaciones , el mejor registro goleador de su carrera.

Durante la actual liga, los goles de López fueron una garantía de resultados para el tricolor. De los 14 partidos en los que convirtió, Nacional no perdió ninguno, ganó 12 encuentros y empató solo dos, uno de ellos el que le dio la Tabla Anual contra Defensor.

En total, el albo ganó 38 de 42 puntos en esos encuentros, un porcentaje del 90% . Además del partido de Defensor, la otra oportunidad en la que el "Diente" convirtió y su equipo empató fue el partido contra River Plate en la fecha 5 del Torneo Clausura: en ese partido López anotó por duplicado pero el encuentro terminó 3-3.

La importancia del Diente también se reflejó en la carencia goleadora de Nacional durante el tiempo que estuvo lesionado del tobillo en la recta final del Clausura.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Nicolás López lesionado Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Tras su lesión en la fecha 7 contra Plaza Colonia, López fue titular y convirtió ante Liverpool, pero tras estar de arranque en el empate 0-0 ante Juventud en la siguiente fecha comenzó los cinco partidos posteriores en el banco.

Durante ese lapso, Nacional empató tres partidos 0-0 y convirtió cinco goles en los otros dos partidos (victoria 2-1 contra Cerro Largo y 3-1 contra Miramar). El equipo llevaba dos partidos sin goles hasta que el Diente, en su vuelta a la titularidad, convirtió ante Defensor.

Los goles claves de Nicolás López para que Nacional sumara puntos para la Anual

Diego Núñez y Nicolás López en Nacional vs Miramar en Durazno.jpeg La única vez que López convirtió todos los goles de un partido fue en el 2-0 ante Miramar por el Torneo Intermedio Foto: Nacional

Varios de los 21 goles de López fueron determinantes para que Nacional sumara puntos para la Tabla Anual.

En seis de los 14 partidos el delantero tricolor abrió el marcador: puso el 1-0 ante Miramar Misiones y Wanderers en el Torneo Apertura, contra Boston River y otra vez Miramar (la única vez que convirtió todos los goles del partido, 2-0) por el Intermedio y contra Montevideo City Torque y Racing en el Clausura.

En el partido contra Torque, además, López empató el partido 2-2 y luego lo dio vuelta con su tercer tanto del encuentro, en su único triplete del año.

La única vez que un tanto del "Diente" valió un punto fue ante Defensor. Contra ese mismo rival empató de forma transitoria el partido por el Torneo Apertura, que luego terminó 2-1 a favor del tricolor. Lo mismo hizo ante Liverpool en el Torneo Clausura, y el albo terminó ganando por 3-1.

Rival Fecha Resultado Goles anotados (y cuál o cuáles fueron) Progreso 3- Apertura 5-1 2 (3-0 y 4-1) River Plate 5- Apertura 3-3 2 (2-2 y 3-2) Danubio 11- Apertura 2-0 1 (2-0) Miramar Misiones 12- Apertura 3-1 1 (1-0) Wanderers 13- Apertura 3-1 2 (1-0 y 2-0) Defensor Sporting 15- Apertura 2-1 1 (1-1) Boston River 3- Intermedio 2-1 1 (1-0) Racing 4- Intermedio 2-1 1 (2-0) Miramar Misiones 6- Intermedio 2-0 2 (1-0 y 2-0) Montevideo City Torque 1- Clausura 5-2 3 (1-0, 2-2 y 3-2) River Plate 5- Clausura 3-0 1 (2-0) Racing 6- Clausura 3-1 2 (1-0 y 3-0) Liverpool 8- Clausura 3-1 1 (1-1) Defensor Sporting 15- Clausura 1-1 1 (1-1)

El único partido del año en el que el Diente López anotó y Nacional perdió

Los 24 goles de López en el año se completan con un gol por Copa Libertadores, otro por Supercopa Uruguaya y otro por Copa AUF Uruguay.

En la Libertadores anotó un gol contra Bahía, en la victoria 3-1 del tricolor de visitante por la cuarta fecha de la fase de grupos. Su tanto fue el que dio vuelta el partido 2-1.

Por la Supercopa Uruguaya López puso el 1-0 de la victoria 2-1 ante Peñarol, que le dio al tricolor su único título en el 2025.

La única vez en todo el año que el "Diente" anotó un gol pero el tricolor perdió fue por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, ante Plaza Colonia. En aquella ocasión, López puso el 1-0 para Nacional, pero luego el patablanca se lo dio vuelta y lo eliminó del torneo.