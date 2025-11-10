Dólar
Precios de las entradas para Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Mirá el precio de las entradas para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya que jugarán el domingo Liverpool y Peñarol

10 de noviembre 2025 - 22:32hs
Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Liverpool y Peñarol jugarán este domingo la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. El ganador de este partido disputará dos finales contra Nacional, ganador de la Tabla Anual, para definir al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

El partido se jugará en el Estadio Centenario desde la hora 18.00.

Las entradas costarán $ 460 para socios de Peñarol en la Tribuna Ámsterdam y en la Colombes, y $ 700 las generales.

En la Tribuna Olímpica valdrán $ 580 para socios y las generales $ 800.

En la Tribuna América los hinchas de Peñarol ingresarán sobre el sector de la Colombes y el precio será de $ 700 para socios y $ 900 las generales.

Los parciales de Liverpool se ubicarán en la Tribuna América contra la Ámsterdam. Sus socios pagarán $ 460 y las generales tendrán un costo de $ 700.

La operativa de venta y los lugares para comprar se darán a conocer este martes.

