El Observador / Fútbol / LA SEMIFINAL

Andrés Matonte será el juez de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol

Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la semifinal que jugarán el domingo Liverpool y Peñarol para definir el rival de Nacional en la Liga AUF Uruguaya

10 de noviembre 2025 - 22:45hs
Andrés Matonte

Andrés Matonte

Foto: Leonardo Carreño

Andrés Matonte será el juez central del partido que Liverpool y Peñarol jugarán este domingo a la hora 18.00 en el Estadio Centenario por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol.

El ganador de ese partido jugará una serie final de dos partidos contra Nacional, ganador de la Tabla Anual.

Florencia Vicente ante Sportivo Colonial
FÚTBOL SALA

Peñarol terminó cuarto en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala: igualó su mejor actuación pero le dieron vuelta un partido increíble

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Esteban Ostojich también era uno de los candidatos para dirigir este partido.

Todavía no está definido cómo se conformará el cuerpo de asistentes ni el equipo de VAR.

Gustavo Tejera y Javier Burgos quedan perfilados para dirigir las finales, entre Liverpool o Peñarol y Nacional.

Matonte viene de cometer un importante error de apreciación en el empate entre Cerro y Nacional en la fecha 14 del Torneo Clausura, donde no expulsó a Christian Oliva por una violenta falta de atrás sobre un rival en acción donde nunca fue a jugar la pelota.

Andrés Matonte Liverpool Peñarol Liga AUF Uruguaya

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Leodán González, árbitro del partido entre Defensor Sporting y Nacional
POLÉMICA

Leodán González reconoció un error en su decisión en la polémica jugada de Maxi Gómez en Defensor vs Nacional, y explicó por qué no lo expulsó: "Golpea con la espalda"

Maximiliano Gómez y Kevin Dawson
NACIONAL

El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

