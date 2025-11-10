Andrés Matonte será el juez de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol

Andrés Matonte será el juez central del partido que Liverpool y Peñarol jugarán este domingo a la hora 18.00 en el Estadio Centenario por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El ganador de ese partido jugará una serie final de dos partidos contra Nacional , ganador de la Tabla Anual.

Matonte impartirá justicia en la semifinal donde Liverpool será locatario a los efectos administrativos.

Mirá en esta nota el precio de las entradas .

FÚTBOL Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

FÚTBOL SALA Peñarol terminó cuarto en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala: igualó su mejor actuación pero le dieron vuelta un partido increíble

Esteban Ostojich también era uno de los candidatos para dirigir este partido.

Todavía no está definido cómo se conformará el cuerpo de asistentes ni el equipo de VAR.

Gustavo Tejera y Javier Burgos quedan perfilados para dirigir las finales, entre Liverpool o Peñarol y Nacional.

Matonte viene de cometer un importante error de apreciación en el empate entre Cerro y Nacional en la fecha 14 del Torneo Clausura, donde no expulsó a Christian Oliva por una violenta falta de atrás sobre un rival en acción donde nunca fue a jugar la pelota.