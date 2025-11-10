Peñarol terminó cuarto en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala: igualó su mejor actuación pero le dieron vuelta un partido increíble

Peñarol volvió de Luque, Paraguay, con el cuarto puesto de la Copa Libertadores femenina de fútbol sala, en un torneo donde arrancó con todo pero se fue quedando sobre el final, sobre todo en el partido por el tercer puesto.

Las aurinegras, dirigidas por Andrés Izquierdo, ganaron su grupo pero luego perdieron 3-2 con All Boys el decisivo partido para avanzar a la final.

En el duelo por el tercer puesto, ante Sportivo Colonial, perdió 6-4 luego de irse 4-2 arriba al cabo del primer tiempo.

A Sportivo Colonial, equipo de Paraguay, Peñarol le ganó 6-1 en la primera fecha del grupo, donde los goles fueron de Mariana Crácano, Naiara Ferrari, la brasileña María Lima, Stefany Suárez, Shamila González y la también brasileña María Clara Soares.

En la segunda fecha empataron 2-2 con Universidad de Chile con un golazo de Naiara Ferrari y otro de Stefany Suárez.

Finalmente, cerraron la fase de grupos doblegando a PKS Futsal de Ecuador por 2-0 con goles de Shamila González y Mariana Crócano.

En las semis se cayó 3-2 con All Boys con goles de las brasileña Maria Lima.

En el duelo por el tercer puesto se le ganaba 4-2 al cabo del primer tiempo a Sportivo Colonial, al que se había vapuleado en el debut, pero se terminó perdiendo 6-4. Los goles fueron de Maria Lima, dos de Maria Clara Soares y uno de Mariana Crócano.

El cuarto puesto iguala la campaña de 2019, la mejor de Peñarol en su historial copero.

El plantel fue compuesto por Inés Lupano, Caicobé Lujambio, Shamila González, Mariana Crócano, Florencia Vicente, María Lima, Lorena Graña, María Clara Soares, Catherine Solla, Naiara Ferrari, Génesis Carrasco, Milena Alves, Stefany Suárez y Luna Rocha.

El campeón fue el brasileño Toboao Magnus de Brasil que en la final derrotó 3-2 a All Boys.

En 10 ediciones disputadas del torneo, desde 2013 a la fecha, sin competencia en 2014, 2020 y 2021, los equipos brasileños resultaron campeones en todas.