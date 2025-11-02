Dólar
El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

Peñarol debutó con una goleada aplastante en la Copa Libertadores de fútbol sala femenino y hoy enfrenta a Universidad de Chile

Las chicas carboneras fueron netamente superiores a su rival paraguayo y ya tienen su segundo compromiso por el torneo continental

2 de noviembre 2025 - 15:24hs
Las jugadoras de Peñarol de fútbol sala celebran el triunfo en el debut de la Copa Libertadores sobre Sport Colonial de Paraguay

Las jugadoras de Peñarol de fútbol sala celebran el triunfo en el debut de la Copa Libertadores sobre Sport Colonial de Paraguay

Peñarol comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores de América de fútbol sala este sábado al vencer por goleada 6-1 a Sport Colonial de Paraguay en su debut, en este torneo que se disputa en la ciudad paraguaya de Luque, en las afueras de Asunción.

Las chicas carboneras comenzaron jugando con el equipo titular formado por Milena Alves; Mariana Crocano, María Clara, Shamila González y María Lima.

Cómo se dio el partido

Peñarol fue muy superior desde el comienzo a Sport Colonial de Paraguay.

Las dirigidas por Andrés Izquierdo dominaron cada sector de la cancha y jugaron un gran primer tiempo.

El mismo terminó con ventaja de 4-0 para Peñarol, gracias a los goles de Mariana Crocano, Nahiara Ferrari, María Lima y Stefany Suárez.

En el complemento, las aurinegras bajaron su ritmo, pensando en que ya este domingo tienen un encuentro, y convirtieron dos tantos más a cargo de Shamila González y María Clara.

Este domingo, Peñarol jugará por la segunda fecha del Grupo A con el otro líder del mismo, Universidad de Chile que venció 4-2 a PSK Futsal de Ecuador.

El encuentro comenzará a la hora 18 y se puede ver a través de Pluto TV.

