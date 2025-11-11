Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Apronten los paraguas: así es el pronóstico meteorológico para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol

Liverpool y Peñarol se enfrentarán el domingo en el Estadio Centenario a la hora 18

11 de noviembre 2025 - 13:47hs
Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: @LiverpoolFC1915

Liverpool y Peñarol jugarán este domingo desde la hora 18 un partido trascendente y decisivo ya que el ganador de la semifinal clasificará a las finales contra el vencedor de la Tabla Anual, Nacional, para ir por el título de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, el parte meteorológico para ese día anuncia una jornada complicada.

En los negriazules, Kevin Amaro aún es duda por haber salido lesionado el viernes pasado contra Cerro Largo en Melo, lo que provocó que fuera bajado de la lista de Marcelo Bielsa para los dos partidos de fecha FIFA de la selección uruguaya.

El parte meteorológico para el domingo es complicado

Más allá de que la atención está puesta en lo que puedan hacer Liverpool y Peñarol para ganar la semifinal de la Liga AUF Uruguaya este domingo en el Estadio Centenario, el clima parece que no va a ayudar.

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

Washington Aguerre festeja su gran rendimiento en el clásico de Medellín
COLOMBIA

Washington Aguerre llegó a otra final en Colombia con Independiente Medellín y fue elegido el mejor jugador del partido: mirá la atajada que salvó el resultado

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para El Observador que "a partir del jueves, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso, con "mucho calor", también el viernes y sábado. Durante el primer día del fin de semana, el experto espera una "jornada agobiante" y un "muy alto índice de humedad".

Pero para el día del partido entre Liverpool vs Peñarol, el clima se complicará.

"Esto desencadena en el domingo con una jornada inestable, con tormentas y lluvias", explicó y llamó a "tener cuidado" porque no se destacan "algunas tormentas puntualmente fuertes", actividad eléctrica y alguna granizada.

Temas:

Liga AUF Uruguaya Peñarol Liverpool Estadio Centenario Nubel Cisneros pronóstico Pronósticos meteorológicos

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura
ENTRADAS

Precios de las entradas para Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos