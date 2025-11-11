Apronten los paraguas: así es el pronóstico meteorológico para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol

Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

Liverpool y Peñarol jugarán este domingo desde la hora 18 un partido trascendente y decisivo ya que el ganador de la semifinal clasificará a las finales contra el vencedor de la Tabla Anual, Nacional, para ir por el título de la Liga AUF Uruguaya . En tanto, el parte meteorológico para ese día anuncia una jornada complicada.

En los negriazules, Kevin Amaro aún es duda por haber salido lesionado el viernes pasado contra Cerro Largo en Melo, lo que provocó que fuera bajado de la lista de Marcelo Bielsa para los dos partidos de fecha FIFA de la selección uruguaya.

Mientras tanto, el técnico carbonero, Diego Aguirre podrá volver a tener, como informó Referí, al capitán Maximiliano Olivera, quien ya se encuentra mejor de su lesión, al igual que Eric Remedi e Ignacio Sosa, quienes vuelven de sus respectivas suspensiones.

Más allá de que la atención está puesta en lo que puedan hacer Liverpool y Peñarol para ganar la semifinal de la Liga AUF Uruguaya este domingo en el Estadio Centenario, el clima parece que no va a ayudar.

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para El Observador que "a partir del jueves, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso, con "mucho calor", también el viernes y sábado. Durante el primer día del fin de semana, el experto espera una "jornada agobiante" y un "muy alto índice de humedad".

Pero para el día del partido entre Liverpool vs Peñarol, el clima se complicará.

"Esto desencadena en el domingo con una jornada inestable, con tormentas y lluvias", explicó y llamó a "tener cuidado" porque no se destacan "algunas tormentas puntualmente fuertes", actividad eléctrica y alguna granizada.