Washington Aguerre llegó a otra final en Colombia con Independiente Medellín y fue elegido el mejor jugador del partido: mirá la atajada que salvó el resultado

El exarquero de Peñarol y Cerro Largo, entre otros, Washington Aguerre , resultó fundamental en la noche de este lunes para que su equipo, Independiente Medellín, consiguiera alcanzar una nueva final en el fútbol colombiano en esta misma temporada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El club paisa empató como local 1-1 en la semifinal de vuelta contra Envigado y logró clasificar así al partido decisivo de la Copa Colombia, ya que en la ida, habían vencido de visita por 1-0.

El uruguayo Washington Aguerre tuvo una actuación espectacular, según informan los medios colombianos.

Sobre los 27 minutos y con el resultado aún 0-0, el arquero salvó a su equipo con una atajada fenomenal.

PEÑAROL Y AUF Peñarol no volvió a la Mesa Ejecutiva de la AUF: la palabra del representante carbonero y la explicación de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa

FINALES DEL URUGUAYO Lo último sobre la situación sanitaria de Kevin Amaro, la figura de Liverpool, de cara a la semifinal con Peñarol

A mano cambiada, estaba algo adelantado y le remataron de lejos de emboquillada. La pelota se metía, pero Aguerre la sacó muy bien al córner salvando una vez más su arco.

En los minutos finales, luego del 1-0 de Independiente Medellín, Envigado empató a través de un penal que concedió el árbitro luego de ser llamado por el VAR.

Al término del partido, Washington Aguerre fue elegido el mejor jugador de la cancha, y ahora jugará su segunda final de esta temporada en Colombia, tras haber perdido la primera ante Independiente Santa Fe por el Torneo Clausura.

Aquí se puede ver el posteo de su club por su actuación: