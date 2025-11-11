Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

Washington Aguerre llegó a otra final en Colombia con Independiente Medellín y fue elegido el mejor jugador del partido: mirá la atajada que salvó el resultado

El exarquero de Peñarol fue la figura fundamental para que su equipo alcanzara otro juego decisivo en una muy buena temporada

11 de noviembre 2025 - 12:45hs

El exarquero de Peñarol y Cerro Largo, entre otros, Washington Aguerre, resultó fundamental en la noche de este lunes para que su equipo, Independiente Medellín, consiguiera alcanzar una nueva final en el fútbol colombiano en esta misma temporada.

El club paisa empató como local 1-1 en la semifinal de vuelta contra Envigado y logró clasificar así al partido decisivo de la Copa Colombia, ya que en la ida, habían vencido de visita por 1-0.

Washington Aguerre destacado

El uruguayo Washington Aguerre tuvo una actuación espectacular, según informan los medios colombianos.

Sobre los 27 minutos y con el resultado aún 0-0, el arquero salvó a su equipo con una atajada fenomenal.

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lució Liverpool en su último partido en Belvedere
FINALES DEL URUGUAYO

Lo último sobre la situación sanitaria de Kevin Amaro, la figura de Liverpool, de cara a la semifinal con Peñarol

Sede de la AUF en la calle Guayabos
PEÑAROL Y AUF

Peñarol no volvió a la Mesa Ejecutiva de la AUF: la palabra del representante carbonero y la explicación de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa

A mano cambiada, estaba algo adelantado y le remataron de lejos de emboquillada. La pelota se metía, pero Aguerre la sacó muy bien al córner salvando una vez más su arco.

En los minutos finales, luego del 1-0 de Independiente Medellín, Envigado empató a través de un penal que concedió el árbitro luego de ser llamado por el VAR.

Al término del partido, Washington Aguerre fue elegido el mejor jugador de la cancha, y ahora jugará su segunda final de esta temporada en Colombia, tras haber perdido la primera ante Independiente Santa Fe por el Torneo Clausura.

Aquí se puede ver el posteo de su club por su actuación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DIM_Oficial/status/1988074698052087892?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Washington Aguerre Colombia Independiente Medellín

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez y Kevin Dawson
NACIONAL

El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Giorgian De Arrascaeta recibió un homenaje de Flamengo y posó con su esposa y un regalo para el hijo que esperan que se llamará Milano
BRASIL

La descomunal asistencia de Giorgian De Arrascaeta para el triunfo de Flamengo ante Santos de Neymar de la que habla todo Brasil, su homenaje y el nombre de su futuro hijo

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos