Peñarol no volvió a la Mesa Ejecutiva de la AUF: la palabra del representante carbonero y la explicación de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa

Este lunes por la mañana la dirigencia de Peñarol comunicó que quería volver a tener a su representante, Bruno Gaiero , en la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), tras más de dos años sin participar , para formar parte de la fijación de las finales de la Liga AUF Uruguaya . Sin embargo, esto no sucedió.

Gaiero no formó parte de la reunión de la Mesa de este lunes, que fijó la fecha de la semifinal y las finales del campeonato . El representante carbonero incluso fue acompañado de una escribana para certificar la decisión de la AUF.

"La postura es que no puedo ingresar. No tiene fundamento jurídico, pero no lo esperábamos porque esto no es una decisión jurídica" , dijo Gaiero en una entrevista con Carve Deportiva, realizada en las afueras de la sede de la AUF, en la que dio a entender que la decisión de no dejarlo participar fue política.

El representante explicó que existe una "resolución vigente" que permite que pueda ingresar, pero desde la Mesa le indicaron que deben esperar una resolución del Comité Ejecutivo de la AUF para que pueda volver a formar parte de ese organismo. "Nosotros entendemos que el Ejecutivo no tiene que pronunciarse", remarcó.

El 11 de julio de 2023, Peñarol, por expresa decisión de su presidente Ignacio Ruglio, retiró a todos sus representantes de la AUF dejando al club sin ningún miembro en ningún órgano o tribunal. La medida se mantiene hasta la actualidad. Desde julio de 2023, Gaiero no participó de ninguna instancia de la Mesa Ejecutiva.

Sin embargo, el representante remarcó que "no hay ninguna renuncia, no hay ningún pedido de licencia, ni tampoco hay una intimación al reintegro".

Horas después, en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Gaiero reiteró que su cargo está "vigente", y aseguró que espera que su vuelta sirva para que "Peñarol vuelva al resto de los órganos" de la AUF.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva, declaró al programa Minuto 1 de Carve Deportiva que habló con Gaiero "el viernes y ayer", y en ambas ocasiones le explicó que "hasta que no tenga un pronunciamiento del Comité Ejecutivo, no podía ser posible su ingreso".

"Este tema es más para Intrusos en el espectáculo. No entendí la presencia de la escribana, bastaba con mi palabra", criticó.