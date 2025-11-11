Una familia fue atacada por un enjambre de abejas en Cerro Largo: al padre le sacaron 70 aguijones de la cabeza

Abejas atacaron a una familia Pexels (archivo)

Días atrás, una familia-integrada por dos adultos y dos menores- fue atacada por un enjambre de abejas en Cerro Largo. El episodio ocurrió cuando el hombre de la familia encendió un tractor, lo que despertó la reacción de los insectos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el hombre detalló que se encontraba en su predio por trabajar con su tractor cuando empezó a ver varias abejas volando en la zona.

"No le di importancia, porque en esta época buscan el polen", contó, y explicó que tras ver a los insectos decidió poner en marcha la maquinaria y fue en ese momento, al encenderla y moverla, que de repente aparecieron cientos de ellas y comenzaron a atacarlos.

El hombre y su esposa -quien sufrió un desmayo previo a llegar al hospital-, sufrieron una importante cantidad de picaduras. De hecho, en un centro médico cercano, a él le quitaron 70 aguijones de la cabeza, mientras que a su esposa le extrajeron 45. Por su parte, los niños, aunque también afectados, recibieron menos picaduras, ya que los padres intentaron protegerlos en todo momento.

Pese al desagradable episodio, el hombre agradeció la atención "impecable" que tuvo el centro hospitalario para con su familia.