Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRO LARGO

Una familia fue atacada por un enjambre de abejas en Cerro Largo: al padre le sacaron 70 aguijones de la cabeza

Pese al complejo episodio, el hombre agradeció la atención "impecable" que tuvo el centro hospitalario para con su familia

11 de noviembre 2025 - 14:28hs
Abejas atacaron a una familia

Abejas atacaron a una familia

Pexels (archivo)

Días atrás, una familia-integrada por dos adultos y dos menores- fue atacada por un enjambre de abejas en Cerro Largo. El episodio ocurrió cuando el hombre de la familia encendió un tractor, lo que despertó la reacción de los insectos.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el hombre detalló que se encontraba en su predio por trabajar con su tractor cuando empezó a ver varias abejas volando en la zona.

"No le di importancia, porque en esta época buscan el polen", contó, y explicó que tras ver a los insectos decidió poner en marcha la maquinaria y fue en ese momento, al encenderla y moverla, que de repente aparecieron cientos de ellas y comenzaron a atacarlos.

Más noticias
murio un trabajador de la intendencia de rocha luego de ser atacado por abejas
ROCHA

Murió un trabajador de la Intendencia de Rocha luego de ser atacado por abejas

Las abejas pueden disuadir a los elefantes que atacan los cultivos de las poblaciones rurales.
KENIA

Cómo las abejas se convirtieron en una inesperada herramienta para proteger a los elefantes

El hombre y su esposa -quien sufrió un desmayo previo a llegar al hospital-, sufrieron una importante cantidad de picaduras. De hecho, en un centro médico cercano, a él le quitaron 70 aguijones de la cabeza, mientras que a su esposa le extrajeron 45. Por su parte, los niños, aunque también afectados, recibieron menos picaduras, ya que los padres intentaron protegerlos en todo momento.

Pese al desagradable episodio, el hombre agradeció la atención "impecable" que tuvo el centro hospitalario para con su familia.

Temas:

familia Cerro Largo Abejas

Seguí leyendo

Las más leídas

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada
INDAGATORIA PENAL

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

El Dique Mauá. Archivo
PATRIMONIO

El Dique Mauá abrirá al público en diciembre: los planes de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industria

Laura Rivero, presidenta del sindicato de domésticas 
LAURA RIVERO / SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

"Es difícil decirle que no a un trabajo, aunque te paguen miserias, si tenés que darle de comer a tus hijos"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos