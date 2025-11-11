Dólar
/ Nacional / SINDICATO DE MAESTROS

Robert Silva criticó decisión de Ademu de desafiliar a Pablo Caggiani y dijo que genera "efecto contrario": "Fortalece a autoridades de ANEP"

El senador frentamplista Sebastián Sabini respaldó a Caggiani y consideró "una injusticia muy grande" su expulsión del sindicato de maestros

11 de noviembre 2025 - 13:08hs
DAN_8220

El senador colorado y expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, criticó este martes la decisión del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) de desafiliar a Pablo Caggiani, actual titular del Codicen.

“No han aprendido que estas medidas generan el efecto inverso: lo que quieren combatir, lo promueven”, dijo Silva en rueda de prensa, y consideró que “no es compartible” la desafiliación de maestras por no haberse adherido al paro.

Silva remarcó que a Ademu “le hace falta mirar en la historia”: “Todas las veces que expulsaron a alguien de izquierda, militante, que tiene mucho tiempo, el efecto fue el contrario. No es compartible. Yo creo que fortalece (a las autoridades de la ANEP)”.

El colorado también cuestionó la decisión de Ademu de realizar tres días de paro, entre el jueves de la semana pasada y este lunes, a raíz del ataque contra docentes y niños en la escuela Nº123 de Jardines del Hipódromo.

“Una situación explosiva, tres días de paros, no recuerdo que existiera hace muchísimo tiempo. Perjudica a los que menos tienen y no logran el fin último porque genera mucha resistencia en la familia”, consideró.

El también senador Sebastián Sabini (Frente Amplio) manifestó su respaldo a Caggiani y su “incomprensión del por qué de la medida” del sindicato.

“Llama la atención que cuando se da respuesta a los reclamos, se produce esta desafiliación. Nos parece una injusticia muy grande”, lamentó en diálogo con la prensa.

Sabini también tildó de “hecho doloroso” que Caggiani haya sido increpado por un hombre a la salida de la Torre Ejecutiva tras la reunión con el presidente Yamandú Orsi y representantes de Ademu. “Una persona que siempre ha apelado al diálogo no se merece un tipo de situación así. Tenemos que apelar al diálogo y parar un poquito con la manija”, cerró.

Pablo Caggiani ANEP ademu maestros

