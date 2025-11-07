Maestros entraron al edificio de la ANEP: protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123

Maestros entraron al edificio de la ANEP y protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

Un grupo de maestros ingresó al edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en protesta por mayor seguridad tras hechos de violencia registrados en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo, en Montevideo .

La mayoría de trabajadores se quedó fuera de la sede del edificio de Avenida Libertador, otros lograron entrar y un pequeño grupo está reunido por las autoridades por los incidentes del miércoles pasado en esta escuela.

Al grito de "se escucha, arriba los que luchan" y otros cánticos, los trabajadores coparon la sede de la Educación, según pudo captar Telemundo de Canal 12.

El consignado medio informó que los reclamos ocurren al mismo tiempo que autoridades del sindicato están reunidas con el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el ministro del Interior, Carlos Negro .

La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) denunció que el pasado miércoles la madre de una alumna ingresó a la citada Escuela de Jardines del Hipódromo junto a otras personas y agredieron a docentes, padres y niños.

El sindicato lo definió como un ataque "en patota" motivado por un conflicto entre la hija de la madre en cuestión y otra niña. A raíz de los hechos, Ademu realiza un paro desde el jueves.

Pablo Caggiani, como presidente de la ANEP, había calificado el ataque de "inadmisible" en una rueda de prensa.

"Un nuevo episodio de violencia en una escuela, donde lo que hay es la solución de un conflicto de la peor manera, que es a través de la violencia en la puerta de una escuela. Quedan incluidos niños, familias, docentes, realmente es algo que no podemos permitir", sentenció el jerarca.