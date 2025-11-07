Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA EN ESCUELAS

Maestros entraron al edificio de la ANEP: protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123

El sindicato de maestros realiza paro desde el jueves por agresión "en patota" a docentes, padres y niños de Escuela de Jardines del Hipódromo

7 de noviembre 2025 - 13:58hs
Maestros entraron al edificio de la ANEP y protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

Maestros entraron al edificio de la ANEP y protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

Un grupo de maestros ingresó al edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en protesta por mayor seguridad tras hechos de violencia registrados en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo, en Montevideo.

La mayoría de trabajadores se quedó fuera de la sede del edificio de Avenida Libertador, otros lograron entrar y un pequeño grupo está reunido por las autoridades por los incidentes del miércoles pasado en esta escuela.

Al grito de "se escucha, arriba los que luchan" y otros cánticos, los trabajadores coparon la sede de la Educación, según pudo captar Telemundo de Canal 12.

Más noticias
Salón de clases vacío, archivo. 
EDUCACIÓN

Nuevo paro de maestros este viernes en Montevideo: docentes se movilizarán y harán nueva asamblea por violencia en centros

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani
VIOLENCIA

"Inadmisible": presidente de ANEP sobre agresión a padres, niños y docentes en una escuela de Jardines del Hipódromo

El consignado medio informó que los reclamos ocurren al mismo tiempo que autoridades del sindicato están reunidas con el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el ministro del Interior, Carlos Negro.

La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) denunció que el pasado miércoles la madre de una alumna ingresó a la citada Escuela de Jardines del Hipódromo junto a otras personas y agredieron a docentes, padres y niños.

El sindicato lo definió como un ataque "en patota" motivado por un conflicto entre la hija de la madre en cuestión y otra niña. A raíz de los hechos, Ademu realiza un paro desde el jueves.

Pablo Caggiani, como presidente de la ANEP, había calificado el ataque de "inadmisible" en una rueda de prensa.

"Un nuevo episodio de violencia en una escuela, donde lo que hay es la solución de un conflicto de la peor manera, que es a través de la violencia en la puerta de una escuela. Quedan incluidos niños, familias, docentes, realmente es algo que no podemos permitir", sentenció el jerarca.

Temas:

maestros ANEP Jardines del Hipódromo Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

Empleo doméstico
TRABAJO

Amas de casa y empleadas acordaron que haya tres categorías laborales para el trabajo doméstico

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos