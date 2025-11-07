¿La educación sexual tiene que ser obligatoria en todas las escuelas? La encuesta de El Observador y académicos de la Udelar en la que podés participar

Foto: Inés Guimaraens

Las autoridades educativas impulsaron una revisión de la llamada transformación curricular. Y a una de las primeras conclusiones que llegaron fue la necesidad de ampliar la educación sexual integral. Es un mandato que establece la ley de Educación pero que, desde su implementación, no está exento de polémica.

¿Es una tensión real o una distorsión amplificada por algunos colectivos? ¿Existe un vínculo entre la educación sexual y la marcha reproductiva de los uruguayos? Son algunas de las preguntas que busca dar respuesta una nueva encuesta de El Observador y académicos de la Universidad de la República (Udelar). La podés contestar aquí.

Este tipo de encuestas anónimas –y en las que participás por pasajes a Buenos Aires– han tenido éxito en el último ciclo electoral. No solo por su proximidad con los resultados (hasta un reloj roto da dos veces al día la hora correcta), sino por la validación que se hizo en organismos multilaterales, estadísticos, cientistas sociales y otros referentes de la medición de la opinión pública.

Esta vez, la encuesta de El Observador, el estadístico Juan Pablo Ferreira y los académicos de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Udelar, abandona el terreno político para adentrarse en los cambios familiares en un Uruguay en que cada vez nacen menos niños. La razón detrás del fenómeno (más allá de la explicación científica, sino según la percepción de los encuestados) es uno de los aportes que se busca con este ejercicio.

No es un tema antojadizo. La infectóloga Susana Cabrera, especializada en enfermedades de transmisión sexual, viene señalando cómo la baja percepción de riesgo sobre VIH o sífilis parecería estar incidiendo en el uso incorrecto de métodos de protección. Y la educación sexual, así como las conductas reproductivas, empiezan a ser clave para la política pública. Otra vez: los invitamos a completar la encuesta en este enlace y participar por pasajes a Buenos Aires.