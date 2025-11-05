Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

Los maestros de las escuelas de Montevideo realizarán un paro este jueves 6 de noviembre por la "agresión brutal" contra docentes , niños y padres de la Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo a la salida del turno matutino de este miércoles.

La medida sindical de 24 horas también contará con una asamblea de los trabajadores para tratar el tema. "Se fue de las manos el tipo de la agresión", señalaron sobre el episodio y los golpes, empujones e intimidaciones involucrados.

Una "patota" encabezada por una madre ingresó a la escuela en cuestión, motivada por un conflicto entre su hija y otra niña, según contaron desde la ANEP a El Observador.

PARO EN ESCUELAS Maestros de Montevideo paran este jueves, día que estaba previsto el regreso por vacaciones de setiembre en públicos

La directora de la escuela señaló a las autoridades que una de las madres implicadas comenzó a amenazarla reiteradamente, advirtiendo que tomaría represalias contra los docentes y los padres de la otra alumna.

Embed

Cerca de las 12:00, varias madres ingresaron al centro para agredir físicamente a la maestra, también decían insultos y amenazas. Las mujeres indicaron que “volverían con más personas a la hora de la salida”.

"Fue brutal como nunca se había visto en tantos años y cada vez más va creciendo", aseguró una maestra en un audio que circuló en la tarde de este miércoles. Más tarde, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como del sindicato en cuestión concurrieron al lugar.

El organismo de la educación realizará una denuncia por el caso, así como también lo harán algunos padres de alumnos y una maestra agredida.

"Una riña entre dos niñas en días anteriores" fue el "factor desencadenante", contó consejera de la ANEP

20240319 Utiles escolares, utiles de geometria. Escuela pública, alumnos, escolares, educación pública. (6).jpg Foto: Inés Guimaraens

La consejera de la ANEP, Daisy Iglesias, contó que el "factor desencadenante" de estos hechos fue "una riña entre dos niñas en días anteriores", que según ella "había sido encausada".

"La señora madre de la niña, acompañada de otra gente, no encontró mejor razón que invadir de esta forma la institución. Pocas veces se ha visto una invasión del espacio institucional de esta manera, fueron personas externas que ingresaron en masa", contó Iglesias en diálogo con El Observador.

"La escuela tiene cámaras, las situaciones quedaron registradas", añadió la jerarca.

Además adelantó que habrá "una guardia especial hasta el día viernes" y que está "el pedido de extensión más allá" de esta fecha. También está el "pedido de intervención de los equipos de psicólogos para trabajar con los niños".