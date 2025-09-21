Codicen resolvió otorgar días de asueto a funcionarios, maestros y pasantes esta semana: aquí los días

Foto de archivo Diego Battiste

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) resolvió conceder un día de asueto a funcionarios no docentes, pasantes, becarios y a quienes realizan tareas de docencia indirecta. El beneficio podrá ser usufructuado el lunes 22 de setiembre o el viernes 26 de setiembre de 2025.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La decisión busca reconocer la labor del personal en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra este lunes.

En el caso de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), los maestros que no se encuentran adscritos a centros educativos y cumplen funciones en dependencias del organismo recibirán dos días de asueto: el lunes 22, por el Día del Maestro, y otro en las fechas dispuestas por el CODICEN.

El organismo aclaró que las jerarquías correspondientes deberán organizar la distribución del beneficio sin afectar las necesidades del servicio.

Por otra parte, la resolución establece que los diferentes subsistemas educativos podrán realizar adecuaciones específicas para garantizar el normal funcionamiento de los servicios educativos durante la semana.