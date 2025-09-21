Dólar
/ Nacional / EDUCACIÓN

Codicen resolvió otorgar días de asueto a funcionarios, maestros y pasantes esta semana: aquí los días

Los maestros que no se encuentran adscritos a centros educativos y cumplen funciones en dependencias del organismo recibirán dos días de asueto

21 de septiembre 2025 - 14:52hs
Foto de archivo
Foto de archivo Diego Battiste

La decisión busca reconocer la labor del personal en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra este lunes.

En el caso de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), los maestros que no se encuentran adscritos a centros educativos y cumplen funciones en dependencias del organismo recibirán dos días de asueto: el lunes 22, por el Día del Maestro, y otro en las fechas dispuestas por el CODICEN.

El organismo aclaró que las jerarquías correspondientes deberán organizar la distribución del beneficio sin afectar las necesidades del servicio.

Por otra parte, la resolución establece que los diferentes subsistemas educativos podrán realizar adecuaciones específicas para garantizar el normal funcionamiento de los servicios educativos durante la semana.

