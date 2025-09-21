El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) resolvió conceder un día de asueto a funcionarios no docentes, pasantes, becarios y a quienes realizan tareas de docencia indirecta. El beneficio podrá ser usufructuado el lunes 22 de setiembre o el viernes 26 de setiembre de 2025.
Codicen resolvió otorgar días de asueto a funcionarios, maestros y pasantes esta semana: aquí los días
Los maestros que no se encuentran adscritos a centros educativos y cumplen funciones en dependencias del organismo recibirán dos días de asueto