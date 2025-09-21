Gran polémica en Brasil porque en el Campeonato Paulista sub 12, el juez expulsó a un niño porque se paró sobre la pelota; mirá el video

Los niños normalmente imitan lo que ven de los mayores y este es uno de esos casos. Un niño de 11 años fue expulsado este fin de semana en el Campeonato Paulista porque en un encuentro con su club, Mauá, se paró encima de la pelota en una jugada, como había visto -también en el fútbol brasileño- a Yefferson Soteldo (cuando pertenecía a Santos) y últimamente, a Memphis Depay, el holandés de Corinthians, hacer lo mismo.

Esto llevó a una gran polémica en el país del norte, ya que en el profesionalismo mayor, ninguno de esos dos jugadores de renombre, recibieron la tarjeta roja.

Una expulsión para la polémica Cuando iban 23 minutos del segundo tiempo, Wallacy, el niño de 11 años que jugaba con la camiseta número 11 del club Mauá, se paró encima de la pelota ante un rival.

La jugada no solo siguió, sino que al niño le quitaron el balón afuera.

No obstante, el árbitro, antes de que se retomara el juego, le sacó una segunda tarjeta amarilla y lo expulsó por "conducta antideportiva" y "falta de respeto a los oponentes", según expresaron medios brasileños.