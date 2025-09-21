Los niños normalmente imitan lo que ven de los mayores y este es uno de esos casos. Un niño de 11 años fue expulsado este fin de semana en el Campeonato Paulista porque en un encuentro con su club, Mauá, se paró encima de la pelota en una jugada, como había visto -también en el fútbol brasileño- a Yefferson Soteldo (cuando pertenecía a Santos) y últimamente, a Memphis Depay, el holandés de Corinthians, hacer lo mismo.
Gran polémica en Brasil porque en el Campeonato Paulista sub 12, el juez expulsó a un niño porque se paró sobre la pelota; mirá el video
Una imagen que se viralizó y dio para opiniones de toros los gustos y que generó gran polémica en Brasil