Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La presión brasileña pudo más y luego del muy mal arbitraje de Andrés Rojas en Flamengo vs Estudiantes, no solo le sacaron la roja a Plata, sino que se informa que el juez fue bajado del Mundial sub 20

Se vienen días muy difíciles para el árbitro colombiano por sus errores en el encuentro por Copa Libertadores

21 de septiembre 2025 - 16:45hs
Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro

Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro

FOTO: EFE

Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina el pasado jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo, tanto es así, que expulsó mal al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación, lo que hizo que el VAR no pudiera intervenir. La presión de los brasileños fue tal que se informa que la FIFA lo bajará del Mundial sub 20 de Chile.

Como informó este viernes Referí, luego del encuentro, el uruguayo Matías Viña, del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

Por otro lado, el viernes se suscitó un verdadero escándalo. Es que por un lado la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que Gonzalo Plata de Flamengo estaba suspendido para el partido ante Estudiantes por la expulsión en Maracaná y a su vez, que cada tarjeta amarilla de las que sacó el árbitro colombiano Andrés Rojas, costará US$ 500.

Leonardo Fernández de Peñarol
CLAUSURA

Peñarol vs Juventud EN VIVO: el equipo de Diego Aguirre está obligado a ganar por el Torneo Clausura

Wallacy, el niño de 11 años de Mauá, se paró encima de la pelota en el Campeonato Paulista sub 12, y fue expulsado
BRASIL

Gran polémica en Brasil porque en el Campeonato Paulista sub 12, el juez expulsó a un niño porque se paró sobre la pelota; mirá el video

Pero horas más tarde, la propia entidad le quitó la segunda amonestación a Plata, quien podrá jugar el jueves que viene en la vuelta frente a Estudiantes y admitió en los audios del VAR que el juez se había equivocado.

Rojas a un paso de quedarse sin Mundial sub 20

Desde Conmebol ya se anuló la tarjeta roja para el ecuatoriano Gonzalo Plata, como se informó.

Sin embargo, esto no fue todo lo que el organismo hará tras esta gran polémica.

Según expresan medios brasileños, se solicitó a FIFA que Rojas no llegue a pitar el Mundial sub 20 de setiembre a octubre, y todo indica que Andrés Rojas será bajado de la lista.

A su vez, también se informa que no dirigirá más por este año ni por Copa Libertadores, ni por Copa Sudamericana.

Temas:

Copa Libertadores Flamengo Estudiantes de La Plata andrés rojas Mundial sub 20

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

Esteban Ostojich 
TORNEO CLAUSURA

El polémico arbitraje de Esteban Ostojich en Nacional vs Liverpool: la amarilla que sacó mal y las rojas que debió haber mostrado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos