La presión brasileña pudo más y luego del muy mal arbitraje de Andrés Rojas en Flamengo vs Estudiantes, no solo le sacaron la roja a Plata, sino que se informa que el juez fue bajado del Mundial sub 20

Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro

Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina el pasado jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo, tanto es así, que expulsó mal al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación, lo que hizo que el VAR no pudiera intervenir. La presión de los brasileños fue tal que se informa que la FIFA lo bajará del Mundial sub 20 de Chile.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó este viernes Referí, luego del encuentro, el uruguayo Matías Viña , del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

Por otro lado, el viernes se suscitó un verdadero escándalo. Es que por un lado la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que Gonzalo Plata de Flamengo estaba suspendido para el partido ante Estudiantes por la expulsión en Maracaná y a su vez, que cada tarjeta amarilla de las que sacó el árbitro colombiano Andrés Rojas, costará US$ 500.

BRASIL Gran polémica en Brasil porque en el Campeonato Paulista sub 12, el juez expulsó a un niño porque se paró sobre la pelota; mirá el video

CLAUSURA Peñarol vs Juventud EN VIVO: el equipo de Diego Aguirre está obligado a ganar por el Torneo Clausura

Pero horas más tarde, la propia entidad le quitó la segunda amonestación a Plata, quien podrá jugar el jueves que viene en la vuelta frente a Estudiantes y admitió en los audios del VAR que el juez se había equivocado.

Rojas a un paso de quedarse sin Mundial sub 20

Desde Conmebol ya se anuló la tarjeta roja para el ecuatoriano Gonzalo Plata, como se informó.

Sin embargo, esto no fue todo lo que el organismo hará tras esta gran polémica.

Según expresan medios brasileños, se solicitó a FIFA que Rojas no llegue a pitar el Mundial sub 20 de setiembre a octubre, y todo indica que Andrés Rojas será bajado de la lista.

A su vez, también se informa que no dirigirá más por este año ni por Copa Libertadores, ni por Copa Sudamericana.