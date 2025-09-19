Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

El desplante total de Danilo de Flamengo, quien con la calentura del final del partido ante Estudiantes, dejó con la mano en el aire y sin saludo a uno de los líneas; mirá el video

Los ánimos luego del encuentro estaban muy caldeados con la cuaterna arbitral y sucedió un hecho que no pasó inadvertido

19 de septiembre 2025 - 15:02hs

Flamengo de Brasil venció 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina este jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante un repleto Estadio Maracaná. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo, tanto es así, que expulsó mal al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación, lo que hizo que el VAR no pudiera intervenir. La molestia de los jugadores cariocas fue tal, que Danilo, al término del encuentro, dejó con la mano en el aire a uno de los líneas, y no lo quiso saludar.

Como informó Referí, después del partido, el uruguayo Matías Viña, del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

A su vez, el escándalo estalló este viernes cuando primero, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), emitió un comunicado en el que informó que Gonzalo Plata se encontraba suspendido por esa doble amonestación que llevó a la expulsión, y que no podría enfrentar a Estudiantes en la vuelta el jueves que viene.

Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Escándalo en la Copa Libertadores; Conmebol admitió que Plata fue mal expulsado en Flamengo vs Estudiantes, le quitó la roja y podrá jugar la vuelta; mirá los audios del VAR

Pero horas después, subió el audio del VAR en el que admite el error del árbitro, y posteriormente, le quitaron la roja al volante ecuatoriano, quien podrá jugar la revancha ante Estudiantes.

El desplante de Danilo

Al término del partido en el que ganó Flamengo 2-1, pero Estudiantes de La Plata le descontó en la hora, con Fernando Muslera de muy buena actuación en el arco, los ánimo estaban muy caldeados con el arbitraje, sobre todo, por parte del conjunto local.

En ese contexto, cuando se retiraban los jugadores, el segundo línea del encuentro, levantó la mano para saludar al zaguero Danilo, y este no solo no lo saludó, sino que le hizo que no con el dedo índice.

La cara del asistente dejó en evidencia que lo sorprendió la actitud del futbolista.

Temas:

Copa Libertadores Flamengo Estudiantes de La Plata Matías Viña

