Las dos variantes de peso que hizo Diego Aguirre en el entrenamiento de Peñarol pensando en Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura

Peñarol volvió este viernes a los entrenamientos de cara al partido de este domingo a la hora 18.30 contra Juventud de Las Piedras por la fecha 8 del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo, en el que se juega tres puntos de oro pensando en mantener la punta del certamen -que comparte con Cerro Largo-, y en la Tabla Anual. Diego Aguirre, el técnico, realizó dos variantes pensando en dicho compromiso.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como informó Referí, los aurinegros ya venden y canjean entradas para el encuentro contra Juventud de Las Piedras.

Puertas adentro de Los Aromos, todos son conscientes de la trascendencia que tiene el partido que viene ante Juventud de Las Piedras, luego de haber dejado escapar 2 puntos ante Liverpool en Belvedere.

MUNDIAL DE ATLETISMO La uruguaya Manuela Rotundo debutó en su primer mundial de atletismo pero no pudo avanzar a la final de jabalina en Tokio 2025

ATLETISMO La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

En ese contexto, además, está suspendido el zaguero central Javier Méndez, quien recibió en dicho compromiso su quinta tarjeta amarilla.

Para este encuentro contra Juventud, Diego Aguirre paró a un equipo con dos variantes.

En la zaga central, por Méndez, colocó a Emanuel Gularte, según confió una fuente del club a Referí.

20250910 David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay FOTO: @OficialCAP

A su vez, en la mitad de la cancha, el técnico sorprendió y quitó a uno de los tres volantes de marca con los que viene jugando últimamente.

El argentino Eric Remedi salió de los 11 titulares y su lugar lo ocupó David Terans, lo que sería una apuesta ofensiva importante.

El equipo titular que se perfila para enfrentar a los pedrenses es con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans, Diego García; Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.