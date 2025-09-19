Dólar
El Observador / Polideportivo / MUNDIAL DE ATLETISMO

La uruguaya Manuela Rotundo debutó en su primer mundial de atletismo pero no pudo avanzar a la final de jabalina en Tokio 2025

La deportista de 21 años disputó el grupo clasificatorio A y finalizó en el puesto 11°, en su primera experiencia en un Mundial

19 de septiembre 2025 - 9:46hs

La atleta uruguaya Manuela Rotundo, una de las promesas del deporte celeste, tuvo su debut en un Mundial este viernes en Tokio 2025, en el que no pudo avanzar a la final de lanzamiento de jabalina, su especialidad.

La deportista de 21 años disputó el grupo clasificatorio A y finalizó en el puesto 11°, con su mejor lanzamiento de 57.43.

Su marca estuvo lejos de su récord nacional, de 64.17 metros, la que es su mejor actuación de la presente temporada.

La serie clasificatoria de jabalina tiene una exigencia muy dura ya que solo avanzan las cuatro mejores de 36 participantes, divididas en dos series de 18.

En la sumatoria de resultados, Rotundo se ubicó 23° entre las 36 atletas clasificadas a Tokio 2025.

“Primer mundial de muchos”, destacó la CAU sobre el debut de su deportista.

