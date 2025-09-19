Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAS MANIFESTACIÓN

"Cada vez son más frecuentes los actos antisemitas": Javier García convoca al Comité Central Israelita al Senado

El senador nacionalista anunció que se convocará al Comité Central Israelita para que se presente ante la comisión de seguridad y convivencia del Senado

19 de septiembre 2025 - 11:05hs
MARCHAPALESTINA

Una concentración de personas con banderas palestinas en los alrededores de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, un colegio privado ubicado en el barrio Pocitos, llamó la atención este jueves en Montevideo al producirse pocos días después de un incidente polémico que involucró a la policía y a un pintor que había acudido a trabajar en un edificio cercano. Según informó en ese entonces el semanario Brecha, el pintor fue abordado por la policía debido a que su auto tenía una bandera palestina en la baca. En ese contexto, uno de los agentes alegó: “estamos en guerra”.

Este incidente fue interpretado por muchos como un hecho aislado y excepcional, pero la manifestación del jueves reavivó la polémica. Las imágenes de la movilización, que fue relativamente pequeña, circularon rápidamente en las redes sociales, generando una amplia controversia. Mientras algunos consideraron que la acción fue inapropiada, dado que se desarrolló frente a un centro educativo al que asisten niños, otros defendieron la manifestación, asegurando que en ningún momento se observó un comportamiento violento.

Reacciones y críticas a la manifestación

Uno de los primeros en comentar sobre las imágenes fue el economista Gabriel Lander, quien, a través de la red social X, interpeló al presidente Yamandú Orsi. Lander escribió: “¿Es normal en Uruguay que un grupo de violentos vaya a manifestarse frente a la puerta de un colegio, obligando a que los chicos se retiren antes de hora y a poner a la Guardia Republicana a custodiar? Toda tuya esta, Yamandú Orsi”.

Más noticias
Marines de Estados Unidos junto a militares uruguayos durante la visita a Uruguay
COMISIÓN DE DEFENSA

Ingreso de marines de EEUU: García asegura que hubo "maniobras militares" pero Defensa lo niega y dice que solo hicieron "observación"

carlos negro aseguro que hubo baja sostenida de los delitos en el primer semestre y distinguio a canelones
SEGURIDAD

Carlos Negro aseguró que hubo "baja sostenida de los delitos" en el primer semestre y distinguió a Canelones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielLander3/status/1968790304875577526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1968790304875577526%7Ctwgr%5Ed11a3bffc7c6db78d97ae410f9eb661459f1e609%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2F-Escrachar-ninos-y-amenazas--controversia-por-marcha-pro-Palestina-ante-colegio-hebreo-uc937021&partner=&hide_thread=false

Otra figura pública que se expresó fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien lamentó que hubiera personas dispuestas a “escrachar gurises uruguayos por el solo hecho de ser judíos”, haciendo referencia a los estudiantes del colegio que, según él, fueron afectados por la protesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/1968848484322201773&partner=&hide_thread=false

El diputado colorado Juan Martín Jorge también escribió un posteo donde recalcó que "esto no puede pasar".

"Una manifestación frente a una escuela judía es inaceptable", subrayó. En el mismo tuit, agregó que los uruguayos "dijimos nunca más al odio entre hermanos. Y menos aún cuando involucra a niños".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanma15/status/1969018941830807778&partner=&hide_thread=false

En medio de la controversia, esta mañana, el senador nacionalista Javier García anunció que se convocará al Comité Central Israelita para que se presente ante la comisión de seguridad y convivencia del Senado ya que "cada vez son más frecuentes los actos antisemitas en Uruguay".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiergarcia_uy/status/1969002306491314545?s=48&partner=&hide_thread=false
Temas:

Javier García Montevideo Comité Central Israelita

Seguí leyendo

Las más leídas

Funcionarios de cuadrilla.
INDUSTRIA

Por deuda millonaria, UTE cortó servicio de energía eléctrica a empresa Tether que tiene a Sartori como directivo

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

Gato de pajonal en Artigas
NUEVO REGISTRO

Nuevo registro un gato de pajonal en Artigas: los detalles de esta especie que está en "peligro de extinción" en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos