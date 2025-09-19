Dólar
/ Nacional / SEGURIDAD

Carlos Negro aseguró que hubo "baja sostenida de los delitos" en el primer semestre y distinguió a Canelones

"En Canelones tenemos una baja de todos los delitos, lo cual da más ganas de seguir trabajando”, expresó el ministro Negro

19 de septiembre 2025 - 9:02hs
WhatsApp Image 2025-09-18 at 17.50.42

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que los datos del primer semestre del año muestran una baja generalizada en los delitos en todo el país. En particular, resaltó el descenso en Canelones, donde aseguró que todos los delitos registraron una disminución.

“Vemos buenos resultados. Este semestre nos arroja, en general, una baja sostenida de los delitos, de todos los delitos prácticamente, en este departamento en particular, Canelones, de todos los delitos. En los demás algún delito tiene un poco en la suba, pero muy leve. En Canelones tenemos una baja de todos los delitos, lo cual da más ganas de seguir trabajando”, expresó Negro en rueda de prensa.

Rueda de prensa Carlos Negro en Canelones

Rueda de prensa Carlos Negro en Canelones

El ministro del Interior, Carlos Negro
En cuanto a los homicidios, el ministro destacó el trabajo realizado en Canelones, señalando que el departamento es un referente en cuanto a la investigación de este tipo de delitos, con un nivel de esclarecimiento del 80%.

Canelones es un ejemplo a nivel nacional en lo que es la investigación de los homicidios, llegando a guarismos de 80% de esclarecimiento. Esto sitúa al departamento de Canelones, comparado con la realidad de la región, en términos muy privilegiados. Estamos muy orgullosos del trabajo de la Brigada de Homicidios de Canelones, aunque también debemos destacar que a nivel nacional los homicidios tienen un alto nivel de esclarecimiento y aspiramos a subirlos aún más mediante la formación y capacitación de los oficiales”, afirmó.

Por otro lado, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, recibió al ministro Negro el jueves y anunció la incorporación de 1.200 nuevas cámaras de vigilancia, que se sumarán a las 1.800 ya instaladas en el período anterior. Con estas, Canelones contará con un total de 3.000 cámaras conectadas al sistema de vigilancia del Ministerio del Interior.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 17.50.42 (1)
Temas:

Carlos Negro Canelones delitos

