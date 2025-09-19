Montevideo y otros cinco departamentos del país bajo alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes

Este viernes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectarán a Montevideo y a otros cinco departamentos del país .

La advertencia meteorológica, que fue emitida a las 11:00, será actualizada a las 13:00 o "ante cambios significativos" .

Meteorología explicó que la alerta obedece a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormenta se podrá registrar " intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes ".

Se actualizará a las 13:00 o ante cambios significativos



Principales localidades afectadas:

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: todo el departamento.

Florida : 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Independencia y Mendoza.

Montevideo: todo el departamento.

San José : Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano : Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.