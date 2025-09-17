Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  15°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 18 de setiembre

Se esperan precipitaciones y tormentas en todo el territorio, de acuerdo al pronóstico de Inumet

17 de septiembre 2025 - 21:00hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (1).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 18 de setiembre una jornada con condiciones meteorológicas inestables en todo el país. Se esperan cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones y tormentas aisladas en varias zonas, además de nieblas y neblinas que podrían reducir la visibilidad en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 23°C, dependiendo de la región.

Montevideo y Área Metropolitana: lluvias y tormentas en la mañana y tarde

En la capital y el área metropolitana, el jueves comenzará con temperaturas de 14°C y se espera que las máximas lleguen a los 21°C. Durante la mañana, se prevén condiciones nubosas y cubiertas, con probables precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de neblinas. Los vientos serán del noreste y este, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

A medida que avance el día, las lluvias y tormentas podrían intensificarse. En la tarde/noche, se mantendrán las condiciones nubosas y cubiertas, con probables precipitaciones y tormentas dispersas. Los vientos seguirán del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Más noticias
Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de setiembre

pronostico del tiempo: como estara el clima hoy martes 16 de septiembre
SMN

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima hoy martes 16 de septiembre

Este del país: lluvias moderadas y viento fuerte en la costa

En el este del país, las temperaturas comenzarán alrededor de los 12°C, con un máximo de 20°C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, pero se prevé la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Durante la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Las ráfagas de viento podrían seguir alcanzando los 50 km/h en la costa, lo que podría generar algunas dificultades en las zonas cercanas al mar.

Oeste y Norte: lluvias y tormentas generalizadas

En el oeste del país, se prevé que las temperaturas fluctúen entre los 13°C y los 23°C. Al igual que en otras regiones, la jornada comenzará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y la presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde/noche, el tiempo se mantendrá nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del noreste y este, con ráfagas de hasta 30 km/h.

En el norte de Uruguay, se esperan temperaturas de 14°C por la mañana, con un máximo de 23°C durante el día. La jornada comenzará con precipitaciones y tormentas, acompañadas de nieblas y neblinas. Durante la tarde y noche, el clima continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, y vientos del noreste con ráfagas de hasta 40 km/h.

Temas:

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Pegamento La Gotita
PEGAMENTOS

Empresa que fabrica La Gotita en Uruguay se va del país y muda su operativa a Argentina, según el sindicato

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos