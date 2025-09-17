Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 18 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 18 de setiembre una jornada con condiciones meteorológicas inestables en todo el país. Se esperan cielos nubosos y cubiertos , con precipitaciones y tormentas aisladas en varias zonas, además de nieblas y neblinas que podrían reducir la visibilidad en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 23°C , dependiendo de la región.

En la capital y el área metropolitana, el jueves comenzará con temperaturas de 14°C y se espera que las máximas lleguen a los 21°C . Durante la mañana, se prevén condiciones nubosas y cubiertas , con probables precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de neblinas . Los vientos serán del noreste y este , con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h .

A medida que avance el día, las lluvias y tormentas podrían intensificarse. En la tarde/noche , se mantendrán las condiciones nubosas y cubiertas, con probables precipitaciones y tormentas dispersas. Los vientos seguirán del noreste , con ráfagas de hasta 40 km/h .

En el este del país, las temperaturas comenzarán alrededor de los 12°C , con un máximo de 20°C . La mañana será nubosa y cubierta , con precipitaciones escasas , pero se prevé la presencia de neblinas y bancos de niebla . Los vientos serán del noreste , con ráfagas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Durante la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Las ráfagas de viento podrían seguir alcanzando los 50 km/h en la costa, lo que podría generar algunas dificultades en las zonas cercanas al mar.

Oeste y Norte: lluvias y tormentas generalizadas

En el oeste del país, se prevé que las temperaturas fluctúen entre los 13°C y los 23°C. Al igual que en otras regiones, la jornada comenzará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y la presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde/noche, el tiempo se mantendrá nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del noreste y este, con ráfagas de hasta 30 km/h.

En el norte de Uruguay, se esperan temperaturas de 14°C por la mañana, con un máximo de 23°C durante el día. La jornada comenzará con precipitaciones y tormentas, acompañadas de nieblas y neblinas. Durante la tarde y noche, el clima continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, y vientos del noreste con ráfagas de hasta 40 km/h.