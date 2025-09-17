Dólar
Nacional / Inumet

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de setiembre

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 23°C

17 de septiembre 2025 - 7:18hs
Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada
Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que este miércoles 17 de setiembre sea una jornada con clima variable en gran parte del país. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados, dependiendo de la región, y se esperan períodos de nubosidad, nieblas y neblinas en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana: clima variable con vientos moderados

Para Montevideo y el área metropolitana, la mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 13°C, alcanzando los 23°C por la tarde. El día se presentará con algo de nubosidad y la presencia de nieblas y neblinas, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán del noreste y norte, con ráfagas de hasta 30 km/h.

En la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, con nubosidad variable y vientos del este que podrán alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h.

Este del país: nieblas y vientos costeros

En el este del país, el día arrancará con temperaturas de 10°C, que ascenderán hasta los 23°C por la tarde. El clima será algo nuboso y se prevén nieblas y neblinas, especialmente a lo largo de la mañana. Los vientos serán moderados del noreste y norte, con rachas que podrán llegar a los 40 km/h en las zonas costeras.

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo nubosas, con bancos de niebla en varios puntos. Los vientos se mantendrán del noreste, con ráfagas similares.

Oeste del país: cielos claros y períodos de nubosidad

En el oeste, la jornada comenzará con temperaturas de 9°C, ascendiendo a los 25°C por la tarde. El cielo se presentará mayormente claro, aunque habrá períodos de nubosidad. Las nieblas y bancos de niebla serán más comunes en la mañana, mientras que en la tarde y noche persistirán las condiciones nubosas. Los vientos serán del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte del país: cielos despejados y posibilidades de niebla

Para el norte, la temperatura inicial será de 11°C, con máximas de 25°C. El día comenzará con cielos claros y algo nubosos, con la presencia de nieblas y neblinas en la mañana. Los vientos serán moderados del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde, el clima será nuboso y habrá baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos se mantendrán del noreste y este.

