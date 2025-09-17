Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé que este miércoles 17 de setiembre sea una jornada con clima variable en gran parte del país. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados , dependiendo de la región, y se esperan períodos de nubosidad, nieblas y neblinas en varias zonas .

Para Montevideo y el área metropolitana, la mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 13°C, alcanzando los 23°C por la tarde . El día se presentará con algo de nubosidad y la presencia de nieblas y neblinas, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán del noreste y norte, con ráfagas de hasta 30 km/h.

En la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, con nubosidad variable y vientos del este que podrán alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h.

En el este del país, el día arrancará con temperaturas de 10°C, que ascenderán hasta los 23°C por la tarde . El clima será algo nuboso y se prevén nieblas y neblinas, especialmente a lo largo de la mañana. Los vientos serán moderados del noreste y norte, con rachas que podrán llegar a los 40 km/h en las zonas costeras.

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo nubosas, con bancos de niebla en varios puntos. Los vientos se mantendrán del noreste, con ráfagas similares.

Oeste del país: cielos claros y períodos de nubosidad

En el oeste, la jornada comenzará con temperaturas de 9°C, ascendiendo a los 25°C por la tarde. El cielo se presentará mayormente claro, aunque habrá períodos de nubosidad. Las nieblas y bancos de niebla serán más comunes en la mañana, mientras que en la tarde y noche persistirán las condiciones nubosas. Los vientos serán del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte del país: cielos despejados y posibilidades de niebla

Para el norte, la temperatura inicial será de 11°C, con máximas de 25°C. El día comenzará con cielos claros y algo nubosos, con la presencia de nieblas y neblinas en la mañana. Los vientos serán moderados del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde, el clima será nuboso y habrá baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos se mantendrán del noreste y este.