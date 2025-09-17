Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La buena noticia que dio Alan Matturro en Levante, su nuevo equipo de LaLiga de España en el que espera por su debut oficial

El zaguero llegó a Levante cedido por Genoa de Italia y se ha perdido las cuatro primeras jornadas del campeonato de Liga

17 de septiembre 2025 - 9:39hs
Alan Matturro en Levante

Alan Matturro en Levante

Foto: Levante UD

El defensa uruguayo Alan Matturro se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Levante y trabajó de forma parcial con el grupo una vez superada una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda, informó el club valenciano en un comunicado.

Matturro, que llegó al Levante este verano europeo cedido por Genoa de Italia, se lesionó el pasado 18 de julio durante la pretemporada y se ha perdido las cuatro primeras jornadas del campeonato de Liga.

Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa
Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa

Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa

Con la inclusión de Matturro en el grupo, el entrenador de Levante, Julián Calero, tiene a toda la plantilla a su disposición para preparar el choque del sábado en Girona, donde Levante busca la primera victoria de la temporada.

Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa
URUGUAYOS

"Estoy muy feliz": se hizo oficial el préstamo de Alan Matturro, quien jugará en LaLiga de España en la temporada 2024/25

Juan Cruz De los Santos en Los Céspedes
NACIONAL

El sentido mensaje de Alan Matturro para el nuevo fichaje de Nacional, Juan Cruz De los Santos, su excompañero campeón del mundo

EFE

Temas:

Alan Matturro

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol
PEÑAROL

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Cerro vs Danubio
TORNEO CLAUSURA

Pusieron una cinta de nylon para separar a las hinchadas de Danubio y Cerro en Jardines, se armó lío y los dos terminaron multados

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos