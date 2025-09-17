La buena noticia que dio Alan Matturro en Levante, su nuevo equipo de LaLiga de España en el que espera por su debut oficial

Alan Matturro en Levante Foto: Levante UD

El defensa uruguayo Alan Matturro se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Levante y trabajó de forma parcial con el grupo una vez superada una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda, informó el club valenciano en un comunicado.

Matturro, que llegó al Levante este verano europeo cedido por Genoa de Italia, se lesionó el pasado 18 de julio durante la pretemporada y se ha perdido las cuatro primeras jornadas del campeonato de Liga.

Con la inclusión de Matturro en el grupo, el entrenador de Levante, Julián Calero, tiene a toda la plantilla a su disposición para preparar el choque del sábado en Girona, donde Levante busca la primera victoria de la temporada.

EFE