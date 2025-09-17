El defensa uruguayo Alan Matturro se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Levante y trabajó de forma parcial con el grupo una vez superada una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda, informó el club valenciano en un comunicado.
La buena noticia que dio Alan Matturro en Levante, su nuevo equipo de LaLiga de España en el que espera por su debut oficial
El zaguero llegó a Levante cedido por Genoa de Italia y se ha perdido las cuatro primeras jornadas del campeonato de Liga