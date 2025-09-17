Una pareja fue detenida en Melo por mantener relaciones sexuales en la calle durante horario de salida escolar

La pareja mantenía relaciones sexuales a escasos metros de tres centros educativos

La Policía de Cerro Largo detuvo a una pareja que fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales este martes en plena vía pública frente a un boliche nocturno en la ciudad de Melo. El hecho generó conmoción entre los transeúntes ya que, además, se desarrolló durante el horario de salida escolar, a escasos metros de distintos centros educativos públicos y privados.

La situación se registró en la esquina de Herrera y Agustín de la Rosa, próximo a la Escuela Nº92, el Colegio M. Auxiliadora y la Escuela Nº7, según informó el medio local La Red Independiente. La escena, además, se desarrolló a pocos metros de una estación de servicio concurrida por vecinos de la zona.

El episodio causó indignación entre los testigos, muchos de los cuales señalaron que no se trataba de un hecho aislado. Según varios testimonios recabados por el consignado medio, la pareja, conocida en la zona por vivir en la plaza, ya había protagonizado situaciones similares en otras ocasiones.

Tras ser denunciados, efectivos policiales procedieron a la detención de la pareja, quienes fueron trasladados para declarar ante la Justicia que decidirá las medidas a aplicar.