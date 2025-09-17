Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRO LARGO

Una pareja fue detenida en Melo por mantener relaciones sexuales en la calle durante horario de salida escolar

La situación se registró en la esquina de Herrera y Agustín de la Rosa, próximo a la Escuela Nº92, el Colegio M. Auxiliadora y la Escuela Nº7 de Melo

17 de septiembre 2025 - 10:38hs
La pareja mantenía relaciones sexuales a escasos metros de tres centros educativos

La pareja mantenía relaciones sexuales a escasos metros de tres centros educativos

La Policía de Cerro Largo detuvo a una pareja que fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales este martes en plena vía pública frente a un boliche nocturno en la ciudad de Melo. El hecho generó conmoción entre los transeúntes ya que, además, se desarrolló durante el horario de salida escolar, a escasos metros de distintos centros educativos públicos y privados.

La situación se registró en la esquina de Herrera y Agustín de la Rosa, próximo a la Escuela Nº92, el Colegio M. Auxiliadora y la Escuela Nº7, según informó el medio local La Red Independiente. La escena, además, se desarrolló a pocos metros de una estación de servicio concurrida por vecinos de la zona.

El episodio causó indignación entre los testigos, muchos de los cuales señalaron que no se trataba de un hecho aislado. Según varios testimonios recabados por el consignado medio, la pareja, conocida en la zona por vivir en la plaza, ya había protagonizado situaciones similares en otras ocasiones.

Más noticias
Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública
PRESUPUESTO

Sindicato de salud pública cuestionó Presupuesto "insuficiente" asignado a ASSE y anunció movilizaciones

Tras ser denunciados, efectivos policiales procedieron a la detención de la pareja, quienes fueron trasladados para declarar ante la Justicia que decidirá las medidas a aplicar.

Temas:

pareja Melo policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Oportunidad en la Cámara de Senadores
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos