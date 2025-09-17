La Policía de Cerro Largo detuvo a una pareja que fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales este martes en plena vía pública frente a un boliche nocturno en la ciudad de Melo. El hecho generó conmoción entre los transeúntes ya que, además, se desarrolló durante el horario de salida escolar, a escasos metros de distintos centros educativos públicos y privados.
Una pareja fue detenida en Melo por mantener relaciones sexuales en la calle durante horario de salida escolar
La situación se registró en la esquina de Herrera y Agustín de la Rosa, próximo a la Escuela Nº92, el Colegio M. Auxiliadora y la Escuela Nº7 de Melo