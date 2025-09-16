La decisión de la Federación Ciclista Uruguaya con el Mundial de Ruanda: de tener once cupos, solo irá con un representante y no estarán Thomas Silva ni Eric Fagúndez

La Federación Ciclista Uruguaya (FCU) comunicó la decisión que tomó con respecto al Mundial de Ruta de Ruanda que se diputará desde el 21 al 28 de setiembre en Kigali, para el que había obtenido varios cupos clasificatorios en distintas modalidades.

Pero finalmente, por falta de "recursos", Uruguay tendrá un solo ciclista en el pelotón, Ciro Pérez , quien competirá en la prueba de ruta sub 23, y no estarán las principales figuras celestes de la actualidad en el pedal: Thomas Silva y Eric Fagúndez , quienes recientemente disputaron la Vuelta de España , la tercera prueba más importante del calendario internacional por detrás del Tour de Francia y el Giro de Italia.

La FCU comunicó su decisión en sus redes. “Como es sabido, gracias a la histórica posición de Uruguay en el Ranking UCI de Naciones, nuestro país contaba con la posibilidad de inscribir hasta 4 ciclistas en Ruta Élite, 4 en Ruta Sub 23 y 3 en las restantes pruebas”.

“Sin embargo, en el último Congreso Ordinario de la FCU se informó que la institución no dispone actualmente de los recursos necesarios para afrontar los costos que implicaría participar con una delegación tan amplia en Kigali, debido a que aún se encuentran pendientes de cobro fondos comprometidos por parte de acreedores”, agregaron.

20250426 Ciro Pérez medalla de bronce en la prueba de ruta de ciclismo del Panamericano de Punta del Este con Jonathan Guatibonza y Cristian Vélez. Foto: @fedciclistauy Cristian Vélez, Jonathan Guatibonza y Ciro Pérez Foto: @fedciclistauy

Ante esa situación, se seleccionó a Ciro Pérez “en base a su excelente participación en el pasado Panamericano de Ruta de Punta del Este y Juegos Panamericanos Junior de Asunción”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedciclistauy/status/1967664969459306614&partner=&hide_thread=false A dejar todo por la celeste, Ciro



Desde el 21 al 28 de septiembre en Kigali, Rwanda viviremos el Mundial de Ruta 2025 de la UCI.



Ciro, competirá el 26 de septiembre en la prueba de Ruta Sub 23



¡Éxitos, Ciro!



Comunicado Oficial: https://t.co/YhmOilsLSW pic.twitter.com/OI91h5Ffa0 — FCU (@fedciclistauy) September 15, 2025

Mundial de Pista de Chile 2025

La FCU también informó que “sabiendo de estas dificultades, y para no mermar la actividad deportiva internacional de Uruguay”, comenzó a trabajar en la obtención de cupos para el Mundial de Pista de Chile 2025, “cuya participación es considerablemente más accesible”.

En esa gestión se obtuvieron tres cupos: uno para la persecución individual masculina, otro para la persecución individual femenina y otro para contrarreloj de kilómetro femenino.

Uruguay participará de ese evento en Chile con los siguientes representantes: Diego Jamen Ivaldi, Paola Silva Wynants y Luciana Wynants Castrillón.

“Continuaremos trabajando con el mayor de los esfuerzos para seguir generando los recursos que nos permitan participar de este tipo de eventos, como se ha logrado en los últimos años”, señaló la FCU.