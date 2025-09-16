Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

La decisión de la Federación Ciclista Uruguaya con el Mundial de Ruanda: de tener once cupos, solo irá con un representante y no estarán Thomas Silva ni Eric Fagúndez

Uruguay logró once cupos clasificatorios para el Mundial de ciclismo de Ruanda, pero finalmente, por falta de "recursos", tendrá un solo ciclista

16 de septiembre 2025 - 14:52hs
Ciro Pérez

Ciro Pérez

La Federación Ciclista Uruguaya (FCU) comunicó la decisión que tomó con respecto al Mundial de Ruta de Ruanda que se diputará desde el 21 al 28 de setiembre en Kigali, para el que había obtenido varios cupos clasificatorios en distintas modalidades.

Pero finalmente, por falta de "recursos", Uruguay tendrá un solo ciclista en el pelotón, Ciro Pérez, quien competirá en la prueba de ruta sub 23, y no estarán las principales figuras celestes de la actualidad en el pedal: Thomas Silva y Eric Fagúndez, quienes recientemente disputaron la Vuelta de España, la tercera prueba más importante del calendario internacional por detrás del Tour de Francia y el Giro de Italia.

Zurich (Switzerland Schweiz Suisse), 29/09/2024.- Riders cross the Muenster bridge past the Grossmuenster church in the Men Elite Road Race at the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich, Switzerland, 29 September 2024. (Ciclismo
Thomas Silva y Eric Fagúndez en el Mundial de Zúrich 2024

Thomas Silva y Eric Fagúndez en el Mundial de Zúrich 2024

La FCU comunicó su decisión en sus redes. “Como es sabido, gracias a la histórica posición de Uruguay en el Ranking UCI de Naciones, nuestro país contaba con la posibilidad de inscribir hasta 4 ciclistas en Ruta Élite, 4 en Ruta Sub 23 y 3 en las restantes pruebas”.

Thomas Silva y su festejo en el G.P. Beiras e Serra da Estrela de Portugal
CICLISMO

El ciclismo uruguayo hace historia en La Vuelta de España con la presencia de dos representantes: Thomas Silva y Eric Fagúndez

Thomas Silva en el Tour de Qinghai 
CICLISMO

El uruguayo Thomas Silva se acerca a la máxima categoría del ciclismo mundial tras el interés de Astana, el equipo kazajo del World Tour

“Sin embargo, en el último Congreso Ordinario de la FCU se informó que la institución no dispone actualmente de los recursos necesarios para afrontar los costos que implicaría participar con una delegación tan amplia en Kigali, debido a que aún se encuentran pendientes de cobro fondos comprometidos por parte de acreedores”, agregaron.

20250426 Ciro Pérez medalla de bronce en la prueba de ruta de ciclismo del Panamericano de Punta del Este con Jonathan Guatibonza y Cristian Vélez. Foto: @fedciclistauy
Cristian Vélez, Jonathan Guatibonza y Ciro Pérez

Cristian Vélez, Jonathan Guatibonza y Ciro Pérez

Ante esa situación, se seleccionó a Ciro Pérez “en base a su excelente participación en el pasado Panamericano de Ruta de Punta del Este y Juegos Panamericanos Junior de Asunción”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedciclistauy/status/1967664969459306614&partner=&hide_thread=false

Mundial de Pista de Chile 2025

La FCU también informó que “sabiendo de estas dificultades, y para no mermar la actividad deportiva internacional de Uruguay”, comenzó a trabajar en la obtención de cupos para el Mundial de Pista de Chile 2025, “cuya participación es considerablemente más accesible”.

En esa gestión se obtuvieron tres cupos: uno para la persecución individual masculina, otro para la persecución individual femenina y otro para contrarreloj de kilómetro femenino.

Uruguay participará de ese evento en Chile con los siguientes representantes: Diego Jamen Ivaldi, Paola Silva Wynants y Luciana Wynants Castrillón.

“Continuaremos trabajando con el mayor de los esfuerzos para seguir generando los recursos que nos permitan participar de este tipo de eventos, como se ha logrado en los últimos años”, señaló la FCU.

Temas:

ciclista Eric Fagundez Thomas Silva ciclismo

Seguí leyendo

Las más leídas

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El detalle del calzado que el entrenador de Julia Paternain destacó y que contrasta con las ganadoras de oro y plata del Mundial de maratón

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio le pidió a Carolina Cosse iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro en homenaje a Peñarol: ya lo solicitó en 2021, ¿qué pasó?

El bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito
ATLETISMO

"La historia más increíble de los mundiales": así vieron el bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito, el reconocido programa de TV de España; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos