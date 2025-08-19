Dólar
El ciclismo uruguayo hace historia en La Vuelta de España con la presencia de dos representantes: Thomas Silva y Eric Fagúndez

La Vuelta de España recorrerá tres países, con salida en Turín el 23 de agosto y llegada a Madrid el 14 de setiembre tras 21 etapas

19 de agosto 2025 - 9:01hs
Thomas Silva y su festejo en el G.P. Beiras e Serra da Estrela de Portugal

Caja Rural

El ciclismo uruguayo hará historia en la próxima Vuelta de España, la tercera prueba más importante del pedal internacional por detrás del Tour de Francia y el Giro de Italia, al contar por primera vez con dos representantes celestes: Thomas Silva, confirmado en el equipo Caja Rural, y Eric Fagúndez, quien volverá a decir presente en BH Burgos.

Thomas Silva, victorioso debutante en el Caja Rural que competirá en La Vuelta

El uruguayo Thomas Silva, que acumula tres triunfos esta temporada, será uno de los tres ciclistas debutantes, junto al checo Jakub Otruba y el alicantino Jaume Guardeño, en el equipo español Caja Rural-Seguros RGA que competirá en La Vuelta, que comienza este 23 de agosto.

El conjunto navarro, que ha preparado la carrera con una concentración en Andorra durante el verano europeo, anunció este lunes la formación de ocho ciclistas, incluidos estos tres debutantes, para la disputa de la 80ª edición de la ronda española, en la que buscará algún triunfo de etapa.

El ciclista de Maldonado acude a La Vuelta como campeón de su país en ruta y ganador de una etapa en el Gran Premio de Fronteras y la Sierra de la Estrella (Portugal) y otra en la Vuelta al Lago Qinghai (China), convirtiéndose en el que más victorias ha firmado esta temporada en el equipo.

Mateo Kalejman 
Panamericanos Junior

¿Por qué le sacaron la medalla de oro al argentino Mateo Kalejman? Escándalo tras polémica decisión en el ciclismo de los Juegos Panamericanos Junior

Ciclistas en el Giro Fem Uruguay
CICLISMO

Dopajes en el ciclismo femenino uruguayo llevaron a cambio de clasificaciones en la principal prueba por etapas para damas del país

Otruba también se adjudicó una etapa en el Gran Premio Torres Vedras (Portugal). Junto a ellos estarán Fernando Barceló, el campeón de España de contrarreloj; Abel Balderstone, Alex Molenaar, Joan Bou y Joel Nicolau, un grupo que, según el director deportivo José Miguel Fernández, "pretende brillar en todos los terrenos", pese a reconocer que quizá le falte "un corredor rápido".

"El objetivo va a ser siempre conseguir una victoria de etapa", dijo Fernández, quien destacó que corredores como Silva, Molenaar o Barceló "son candidatos reales" para lograrlo, mientras que Bou, Nicolau y Otruba aportarán solidez, y Balderstone y Guardeño estarán especialmente enfocados en la alta montaña.

Segunda Vuelta para Eric Fagúndez

Eric Fagúndez, del equipo BH Burgos, será el otro uruguayo en el pelotón de La Vuelta.

El oriundo de Vergara, que este 19 de agosto cumple 27 años, tendrá su segunda participación en la prueba tras haberla corrido en 2023.

Gynjjh0W0AANUIn

La Vuelta recorrerá tres países (Italia, Francia y España), con salida en Turín el 23 de agosto y llegada a Madrid el 14 de setiembre tras 21 etapas.

