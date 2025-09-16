Federico Valverde vuelve a ser titular y capitán de Real Madrid que este martes enfrenta a Olympique de Marsella jugando como local en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha de la fase de liga de la Champions Legue, y va por su primera victoria de la temporada en este torneo.
Real Madrid vs Olympique de Marsella EN VIVO: con Federico Valverde como capitán, los merengues quieren comenzar bien en la Champions League
