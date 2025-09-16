Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Olympique de Marsella EN VIVO: con Federico Valverde como capitán, los merengues quieren comenzar bien en la Champions League

Seguí aquí EN VIVO el encuentro entre Real Madrid vs Olympique de Marsella con Federico Valverde como capitán, por el debut en la Champions League

16 de septiembre 2025 - 15:25hs
Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

FOTO: AFP

EN VIVO

Federico Valverde vuelve a ser titular y capitán de Real Madrid que este martes enfrenta a Olympique de Marsella jugando como local en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha de la fase de liga de la Champions Legue, y va por su primera victoria de la temporada en este torneo.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Federico Valverde real madrid Estadio Santiago Bernabéu Olympique Marsella

