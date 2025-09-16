La sanidad de Peñarol ya tiene fecha para la intervención quirúrgica de la rodilla derecha de Javier Cabrera, quien estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas

Peñarol volvió a los entrenamientos este martes para continuar preparando el encuentro del domingo a la hora 18.30 ante Juventud de Las Piedras, con la intención de volver al triunfo, tras la igualdad del pasado fin de semana, 2-2, contra Liverpool, en un encuentro que corresponde a la octava fecha del Torneo Clausura, que comanda junto a Cerro Largo. Por su parte, la sanidad del club ya fijó fecha para la operación de rodilla de Javier Cabrera.

El pasado sábado en Belvedere, Liverpool y los aurinegros empataron 2-2 en un verdadero partidazo de fútbol .

Como informó Referí, Diego Aguirre ya sabe que para enfrentar a Juventud tendrá a Alejo Cruz, quien desde su regreso y debido a una lesión, no ha podido jugar aún.

Por otra parte, se confirmó que retornará el extremo Jaime Báez, quien firmará contrato hasta fin de año, para intentar suplir a Javier Cabrera, lesionado de sus ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

FÚTBOL ¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Duhail hoy con Darwin Núñez por el debut de la Champions League de Asia y dónde verlo?

CHAMPIONS LEAGUE ¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympique de Marsella hoy con Federico Valverde por el debut de la Champions League y dónde verlo?

El lunes operan a Javier Cabrera

Este lunes por la nochecita, se fijó el partido entre Peñarol y Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Se disputará el miércoles 24 de setiembre a la hora 21.15 en el Estadio Raúl Goyenola, en medio de dos encuentros complicados para el mirasol, ante Juventud de Las Piedras y Cerro Largo de visita, por el Torneo Clausura.

A su vez, según informó una fuente del club a Referí, la sanidad de Peñarol confirmó que el próximo lunes 22 será intervenido quirúrgicamente Javier Cabrera, luego de haberse roto los ligamentos cruzados de su rodilla derecha por la sexta fecha del certamen contra Plaza Colonia.

Una vez que comience su recuperación, estará entre seis y ocho meses de baja.