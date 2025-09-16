Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La sanidad de Peñarol ya tiene fecha para la intervención quirúrgica de la rodilla derecha de Javier Cabrera, quien estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas

Los aurinegros tomaron una determinación importante respecto a su extremo y cuándo lo operarán de su rodilla lesionada

16 de septiembre 2025 - 12:53hs
Javier Cabrera en Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores

Javier Cabrera en Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores

FOTO: AFP

Peñarol volvió a los entrenamientos este martes para continuar preparando el encuentro del domingo a la hora 18.30 ante Juventud de Las Piedras, con la intención de volver al triunfo, tras la igualdad del pasado fin de semana, 2-2, contra Liverpool, en un encuentro que corresponde a la octava fecha del Torneo Clausura, que comanda junto a Cerro Largo. Por su parte, la sanidad del club ya fijó fecha para la operación de rodilla de Javier Cabrera.

Federico Valverde en Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympique de Marsella hoy con Federico Valverde por el debut de la Champions League y dónde verlo?

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
FÚTBOL

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Duhail hoy con Darwin Núñez por el debut de la Champions League de Asia y dónde verlo?

El lunes operan a Javier Cabrera

Este lunes por la nochecita, se fijó el partido entre Peñarol y Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Se disputará el miércoles 24 de setiembre a la hora 21.15 en el Estadio Raúl Goyenola, en medio de dos encuentros complicados para el mirasol, ante Juventud de Las Piedras y Cerro Largo de visita, por el Torneo Clausura.

A su vez, según informó una fuente del club a Referí, la sanidad de Peñarol confirmó que el próximo lunes 22 será intervenido quirúrgicamente Javier Cabrera, luego de haberse roto los ligamentos cruzados de su rodilla derecha por la sexta fecha del certamen contra Plaza Colonia.

Una vez que comience su recuperación, estará entre seis y ocho meses de baja.

Temas:

Peñarol Javier Cabrera Juventud de Las Piedras Torneo Clausura Liverpool Diego Aguirre Jaime báez

Seguí leyendo

Las más leídas

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El detalle del calzado que el entrenador de Julia Paternain destacó y que contrasta con las ganadoras de oro y plata del Mundial de maratón

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio le pidió a Carolina Cosse iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro en homenaje a Peñarol: ya lo solicitó en 2021, ¿qué pasó?

El bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito
ATLETISMO

"La historia más increíble de los mundiales": así vieron el bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito, el reconocido programa de TV de España; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos