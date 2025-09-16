Dólar
¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympique de Marsella hoy con Federico Valverde por el debut de la Champions League y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Olympique de Marsella por el debut en la Champions League; mirá a qué hora y dónde se puede ver

16 de septiembre 2025 - 5:00hs
Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid

Foto: Javier Soriano / AFP

Federico Valverde volverá a ser titular este martes cuando juegue con Real Madrid en lo que será un nuevo debut en la Champions League, en la cual buscarán mejorar lo hecho el año pasado y reconquistar el título que dicha institución obtuvo 15 veces.

El pasado sábado por LaLiga de España y en la victoria de visita por 2-1 ante Real Sociedad, Xabi Alonso, por primera vez, lo puso de suplente y le dio ingreso en el inicio del complemento, para cuidarlo de la gran actividad que ha tenido hasta ahora en la temporada.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympique de Marsella con Federico Valverde por el debut de la Champions League?

Real Madrid enfrentará a Olympique de Marsella por el debut de una nueva edición de la Champions League.

El partido entre ambos equipos se disputará este martes 16 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympique de Marsella con Federico Valverde por el debut de la Champions League y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 16.

El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney +.

