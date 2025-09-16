Federico Valverde volverá a ser titular este martes cuando juegue con Real Madrid en lo que será un nuevo debut en la Champions League, en la cual buscarán mejorar lo hecho el año pasado y reconquistar el título que dicha institución obtuvo 15 veces.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympique de Marsella hoy con Federico Valverde por el debut de la Champions League y dónde verlo?
