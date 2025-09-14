El inesperado regalo que recibió Federico Valverde tras el triunfo de Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Federico Valverde fue suplente por primera vez en Real Madrid cuando este sábado, visitaron en el Estadio de Anoeta a Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga de España, al que le ganaron 2-1 con goles de Kylian Mbappé y de Arda Güler. No obstante, ingresó en el complemento y recibió un regalo de su club al final del encuentro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como informó Referí este sábado, fue una sorpresa que el uruguayo pasara de ser capitán en los tres encuentros anteriores a comenzar en el banco.

Sin embargo, el técnico Xabi Alonso tomó esa determinación debido a que Valverde llegó con cansancio acumulado tras su participación con la selección uruguaya en la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Federico Valverde entró a la cancha en el inicio del segundo tiempo, debido a la expulsión de Dean Huijsen.

ATLETISMO La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

ATLETISMO El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

Finalmente, el mediocampo y la defensa se ordenaron, y Real Madrid se llevó una victoria trascendente y luchada de su visita a San Sebastián.

Al término del encuentro, el uruguayo recibió un premio de parte del club.

valverde Federico Valverde recibió la camiseta de Real Madrid por sus 150 victorias con el club

Le entregaron una camiseta con el número 150, por las 150 victorias que obtuvo desde sus inicios en Real Madrid.

"150 victorias, ni en mis mejores sueños", escribió Valverde en su cuenta de Instagram y con la foto de la camiseta nueva.