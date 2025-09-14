Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El inesperado regalo que recibió Federico Valverde tras el triunfo de Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Los merengues ganaron un encuentro muy complicado como visitantes en San Sebastián y el uruguayo recibió un premio que no esperaba

14 de septiembre 2025 - 11:34hs
Federico Valverde en Real Madrid en LaLiga 2025/26

Federico Valverde en Real Madrid en LaLiga 2025/26

Federico Valverde fue suplente por primera vez en Real Madrid cuando este sábado, visitaron en el Estadio de Anoeta a Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga de España, al que le ganaron 2-1 con goles de Kylian Mbappé y de Arda Güler. No obstante, ingresó en el complemento y recibió un regalo de su club al final del encuentro.

Sin embargo, el técnico Xabi Alonso tomó esa determinación debido a que Valverde llegó con cansancio acumulado tras su participación con la selección uruguaya en la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

El regalo que recibió Federico Valverde

Federico Valverde entró a la cancha en el inicio del segundo tiempo, debido a la expulsión de Dean Huijsen.

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

Julia Paternain cuando era niña
ATLETISMO

La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

Finalmente, el mediocampo y la defensa se ordenaron, y Real Madrid se llevó una victoria trascendente y luchada de su visita a San Sebastián.

Al término del encuentro, el uruguayo recibió un premio de parte del club.

valverde
Federico Valverde recibi&oacute; la camiseta de Real Madrid por sus 150 victorias con el club

Federico Valverde recibió la camiseta de Real Madrid por sus 150 victorias con el club

Le entregaron una camiseta con el número 150, por las 150 victorias que obtuvo desde sus inicios en Real Madrid.

"150 victorias, ni en mis mejores sueños", escribió Valverde en su cuenta de Instagram y con la foto de la camiseta nueva.

Temas:

Federico Valverde real madrid Real Sociedad kylian mbappé Arda Güler LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Julia Paternain de Uruguay celebra su medalla de bronce en maratón en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

Darwin Núñez celebra su primer gol para Al-Hilal en la Saudi Pro Legue ante Al-Qadsiah
ARABIA SAUDITA

Mirá la habilidad de Darwin Núñez para anotar su primer gol para Al-Hilal ante el equipo de Nahitan Nández en Arabia Saudita

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos