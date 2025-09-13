Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

La igualdad de Peñarol ante Liverpool sacudió la tabla de posiciones del Torneo Clausura y disparó la Tabla Anual

13 de septiembre 2025 - 17:27hs
Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol empató 2-2 este sábado ante Liverpool como visitante en el Estadio Belvedere en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.

El local comenzó mejor, manejando la pelota y de entrada, ya avisó que con Vallejo y Acosta iba a atacar por su punta izquierda y desbordar sin que llegara casi nunca Pedro Milans.

Pero Liverpool aprovechó los espacios claros que había.

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Gabriel Rojas le puso la suela en la cara a  Ladstatter en pleno Racing-San Lorenzo
ARGENTINA

La increíble patada en la cara de un ex Peñarol a un rival en pleno clásico de Argentina y por la cual no vio ni tarjeta amarilla; mirá el video

Las posiciones de todas las tablas

Así llegaron dos goles de los locales, el primero, tras un blooper del arquero Brayan Cortés.

El segundo, tras un nuevo desborde por izquierda y el cabezazo de Abel Hernández, quien no celebró un nuevo gol contra su exequipo.

El segundo tiempo fue similar al comienzo, aunque Diego Aguirre metió a Matías Arezo por Diego García, y Emanuel Gularte por Javier Méndez, amonestado.

Liverpool tuvo el tercero, pero lo marró. Peñarol, el segundo, y no lo desaprovechó en una de las pocas llegadas de Milans por derecha, y su centro para que Maximiliano Silvera igualara.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

