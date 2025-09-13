Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

Peñarol empató 2-2 este sábado ante Liverpool como visitante en el Estadio Belvedere en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.
El local comenzó mejor, manejando la pelota y de entrada, ya avisó que con Vallejo y Acosta iba a atacar por su punta izquierda y desbordar sin que llegara casi nunca Pedro Milans.
Sin embargo, fue Peñarol el que anotó la apertura a los 14' tras un córner de Leonardo Fernández y un gran cabezazo de Javier Méndez quien en el festejo vio la quinta amarilla y no podrá jugar el encuentro de la semana que viene por la fecha 8.
Pero Liverpool aprovechó los espacios claros que había.
Las posiciones de todas las tablas
Así llegaron dos goles de los locales, el primero, tras un blooper del arquero Brayan Cortés.
El segundo, tras un nuevo desborde por izquierda y el cabezazo de Abel Hernández, quien no celebró un nuevo gol contra su exequipo.
El segundo tiempo fue similar al comienzo, aunque Diego Aguirre metió a Matías Arezo por Diego García, y Emanuel Gularte por Javier Méndez, amonestado.
Liverpool tuvo el tercero, pero lo marró. Peñarol, el segundo, y no lo desaprovechó en una de las pocas llegadas de Milans por derecha, y su centro para que Maximiliano Silvera igualara.
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: