Peñarol enfrentó a Liverpool en un partido de ida y vuelta este sábado de tarde en el Estadio Belvedere por la séptima fecha del Torneo Clausura en el que jugó mal en la defensa en la primera parte y eso lo complicó muchísimo a lo largo del compromiso. Javier Méndez se pierde el partido contra Juventud de Las Piedras porque vio su quinta tarjeta amarilla.
El importante jugador de Peñarol que se perderá el próximo partido del Torneo Clausura por suspensión
