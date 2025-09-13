El importante jugador de Peñarol que se perderá el próximo partido del Torneo Clausura por suspensión

Festejo de los jugadores de Peñarol

Peñarol enfrentó a Liverpool en un partido de ida y vuelta este sábado de tarde en el Estadio Belvedere por la séptima fecha del Torneo Clausura en el que jugó mal en la defensa en la primera parte y eso lo complicó muchísimo a lo largo del compromiso. Javier Méndez se pierde el partido contra Juventud de Las Piedras porque vio su quinta tarjeta amarilla.

Los mirasoles ya ganaban 1-0 con un gran gol de Javier Méndez, tras el mejor comienzo del negriazul.

20250913 Javier Méndez abrió el marcador para Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Llegó el córner desde la izquierda de Leonardo Fernández y el zaguero ganó de cabeza en la primera que tuvo el carbonero.

Javier Méndez afuera

Javier Méndez recibió la tarjeta amarilla cuando hizo su gol.

Es que en el festejo se subió al cartel de la publicidad y el juez Gustavo Tejera, lo amonestó.

Así, el importante jugador aurinegro, no podrá estar el próximo domingo contra Juventud de Las Piedras.