Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Las dos caras del empate entre Liverpool vs Peñarol: del "cuando no podés ganar, no hay que perder", de Diego Aguirre, al "estoy con bronca porque queríamos ganar", de Joaquín Papa

Los dos técnicos hablaron luego de la igualdad en Belvedere por el Torneo Clausura, con dos posturas totalmente opuestas

13 de septiembre 2025 - 18:09hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, otra vez se fue con la cabeza gacha de Belvedere tras enfrentar a Liverpool por el Torneo Clausura

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, otra vez se fue con la cabeza gacha de Belvedere tras enfrentar a Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol rescató un punto de Belvedere este sábado tras igualar 2-2 contra Liverpool en un verdadero partidazo de ida y vuelta por la séptima fecha del Torneo Clausura. Es verdad que dejó 2 unidades muy importantes por el camino, pero pudo haber perdido el encuentro.

Lo que dijo Diego Aguirre

Diego Aguirre, el técnico carbonero habló luego de la igualdad.

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

"El resultado nos mantiene primeros (en el Torneo Clausura). Esto es largo y creo que vamos a valorar el punto que logramos", sostuvo el técnico carbonero en conferencia de prensa en Belvedere.

Y agregó: "Enfrentamos a uno de los mejores equipos que hay, y el empate es un resultado probable cuando jugás contra un conjunto así".

"Fuimos superados en el primer tiempo, pudimos hacer una variante táctica, el equipo mejoró y logramos el empate. Cuando no podés ganar, no hay que perder", indicó Aguirre.

El DT carbonero volvió a hablar de la ausencia de Javier Cabrera por su rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

"La ausencia de Javi la estamos sufriendo y estamos probando alternativas. Es una baja trascendente que nos afectó el normal funcionamiento", explicó.

Aguirre resumió: "Enfrentamos a un equipo que jugó bien, que ataca por las bandas. En el primer tiempo, no nos sentimos cómodos en todos los 45 minutos, en el segundo, tuvimos más la pelota y creo que el empate estuvo bien".

"Siempre tenés cosas para mejorar y siempre tenés preocupaciones. Tenemos que pensar en nuestro gran objetivo, seguir paso a paso, primeros en el Clausura y después vamos a ver", añadió.

Según Aguirre, "el primer tiempo fue sin ritmo y caímos en situaciones de juego que nos hicieron dudar y no conseguimos la dinámica de siempre y que conseguimos en el segundo tiempo".

Por su parte, Joaquín Papa, técnico de Liverpool, no podía ocultar su amargura.

"Estoy con bronca y así lo demuestra el vestuario, porque los muchachos quedaron todos con bronca, porque queríamos ganar. Jugamos un gran primer tiempo que dominamos. En el segundo, se nos vinieron en los primeros minutos y al rato, llegó el gol de ellos y el partido se partió. Tuvimos alguna contra, fue parejo, pero tuvimos alguna más nosotros. Me quedo con la bronca de no haber podido ganarlo", indicó.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Liverpool Belvedere Joaquín Papa

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso: El informe de los peritos establece que los que decían que había un faltante de US$ 30.000.000 en la AUF fue una absoluta mentira
FÚTBOL

Ignacio Alonso: "El informe de los peritos establece que los que decían que había un faltante de US$ 30.000.000 en la AUF fue una absoluta mentira"

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Federico Valverde con Real Madrid
ESPAÑA

Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes en el triunfo 2-1 ante Real Sociedad por LaLiga de España

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera en Peñarol
CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos