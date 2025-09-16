Liverpool y Peñarol empataron 2-2 el pasado sábado en el Estadio Belvedere en un verdadero partidazo que tuvo de todo y que sirvió para que ahora, Cerro Largo comande la tabla de posiciones del Torneo Clausura con los aurinegros, tras ese resbalón.
Mirá a quién le dio el árbitro Gustavo Tejera el primer gol de Liverpool ante Peñarol por el Torneo Clausura; aquí el video de la jugada
Los aurinegros dejaron el sábado 2 puntos importantes por el camino al título y el juez del encuentro le dio el primer tanto del rival a un zaguero de los de Diego Aguirre en contra