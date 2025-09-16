Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Mirá a quién le dio el árbitro Gustavo Tejera el primer gol de Liverpool ante Peñarol por el Torneo Clausura; aquí el video de la jugada

Los aurinegros dejaron el sábado 2 puntos importantes por el camino al título y el juez del encuentro le dio el primer tanto del rival a un zaguero de los de Diego Aguirre en contra

16 de septiembre 2025 - 16:40hs
Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Liverpool y Peñarol empataron 2-2 el pasado sábado en el Estadio Belvedere en un verdadero partidazo que tuvo de todo y que sirvió para que ahora, Cerro Largo comande la tabla de posiciones del Torneo Clausura con los aurinegros, tras ese resbalón.

Lo atacó por izquierda con Nicolás Vallejo y este complicó muchísimo a Pedro Milans, quien no recibía a su vez, la ayuda de Ignacio Sosa, que mejoró mucho en el complemento.

Un verdadero blooper del arquero Brayan Cortés, y un yerro de Javier Méndez, propiciaron que Lucas Acosta se hiciera de la pelota para intentar definir el empate.

Aquí se puede ver el video de esa jugada:

Lo que marcó el árbitro del partido

El árbitro Gustavo Tejera, como había informado Referí en pleno partido, vio que el gol de Liverpool no fue del extremo negriazul.

Entonces le adjudicó el gol a Nahuel Herrera en contra.

Es que el remate de Lucas Acosta no iba al arco y si no rebotaba en el zaguero aurinegro, no hubiera entrado para el transitorio empate 1-1.

Aquí se puede ver el formulario del partido:

Liverpool vs Peñarol
