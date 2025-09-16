Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
bruma
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Mujer que atropelló alcoholizada a varias personas en el Antel Arena tuvo un "shock muy fuerte" y también "está padeciendo", según su abogada

El incidente se registró pasadas las 23:30 horas del jueves en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena, la mujer tenía 0,34 gramos de alcohol en sangre

16 de septiembre 2025 - 18:13hs
Así quedó la camioneta que chocó en el Antel Arena&nbsp;

Así quedó la camioneta que chocó en el Antel Arena 

Foto: captura redes sociales

Este martes declaró en Fiscalía la mujer de 28 años que conduciendo alcoholizada atropelló la semana pasada a varias personas a las afueras del Antel Arena luego de un recital del grupo La Konga. Su abogada, Florencia Tucuna, sostuvo que la situación "excedió el control de ella".

"Se trató de un accidente, una situación que excedió el control de ella. Ella está padeciendo la implicancia de este evento", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

De acuerdo con la defensora, la mujer tuvo un "shock muy fuerte" y durante el evento "temió por su integridad".

Más noticias
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena
ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

camara de seguridad registro como fue el momento en que una mujer alcoholizada atropello a cuatro personas afuera del antel arena
SINIESTRO

Cámara de seguridad registró cómo fue el momento en que una mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena

"Está muy angusitada, está muy preocupada por las personas, viendo qué necesitan, viendo qué puede gestionar", aseguró.

En total fueron 8 las personas heridas, según informó a la defensa la fiscal del caso Patricia Rodríguez. Todas ellas se encuentran evolucionando favorablemente.

Tras conseguir la declaración de la conductora, Rodríguez solicitará en los próximos días una audiencia para imputarla.

Según informó El Observador días atrás, el incidente se registró pasadas las 23:30 horas del jueves en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena.

Un móvil policial se dirigió al lugar y constató que la conductora del vehículo, despistó y embistió a las víctimas generándoles distintas lesiones.

La conductora era única ocupante del vehículo y fugó del lugar luego del accidente, pero posteriormente se presentó en Seccional 13ª donde se le realizó una prueba de espirometría que en primera instancia había arrojado un supuesto resultado positivo 3,8 gramos de alcohol por litro de sangre, pero pasadas las 10:20 el Ministerio del Interior se rectificó y aclaró que el resultado era de 0,34 g/l.

Temas:

abogada atropello Antel Arena fiscalía

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

Guillermo Tolosa
POLÍTICA MONETARIA

"Llegó la hora del peso": presidente del BCU habló del plan "destete", un nuevo impulso para la desdolarización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos