Mujer que atropelló alcoholizada a varias personas en el Antel Arena tuvo un "shock muy fuerte" y también "está padeciendo", según su abogada

Este martes declaró en Fiscalía la mujer de 28 años que conduciendo alcoholizada atropelló la semana pasada a varias personas a las afueras del Antel Arena luego de un recital del grupo La Konga. Su abogada, Florencia Tucuna, sostuvo que la situación "excedió el control de ella" .

"Se trató de un accidente, una situación que excedió el control de ella. Ella está padeciendo la implicancia de este evento ", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

De acuerdo con la defensora, la mujer tuvo un "shock muy fuerte" y durante el evento "temió por su integridad" .

SINIESTRO Cámara de seguridad registró cómo fue el momento en que una mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena

ACCIDENTE Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

" Está muy angusitada , está muy preocupada por las personas, viendo qué necesitan, viendo qué puede gestionar", aseguró.

En total fueron 8 las personas heridas, según informó a la defensa la fiscal del caso Patricia Rodríguez. Todas ellas se encuentran evolucionando favorablemente.

Tras conseguir la declaración de la conductora, Rodríguez solicitará en los próximos días una audiencia para imputarla.

Según informó El Observador días atrás, el incidente se registró pasadas las 23:30 horas del jueves en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena.

Un móvil policial se dirigió al lugar y constató que la conductora del vehículo, despistó y embistió a las víctimas generándoles distintas lesiones.

La conductora era única ocupante del vehículo y fugó del lugar luego del accidente, pero posteriormente se presentó en Seccional 13ª donde se le realizó una prueba de espirometría que en primera instancia había arrojado un supuesto resultado positivo 3,8 gramos de alcohol por litro de sangre, pero pasadas las 10:20 el Ministerio del Interior se rectificó y aclaró que el resultado era de 0,34 g/l.