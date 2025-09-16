Dólar
INDUSTRIA CÁRNICA

Trabajadores del Frigorífico Rosario entre penas y esperanzas mientras esperan una guiño del presidente Orsi

Señales de reapertura del frigorífico coinciden con la inquietud por falta de ingresos y cobertura médica en el plantel de trabajadores: quieren verse con Orsi

16 de septiembre 2025 - 19:18hs
Trabajadores del Frigorífico Rosario anhelan que la reapertura se concrete cuanto antes.

Rondatel SA

Durante estos días los trabajadores del Frigorífico Rosario (Rondatel SA) tienen una mezcla de sensaciones: por un lado la pena que les genera no tener un ingreso de dinero ni cobertura médica, por otro la esperanza que les generan algunas señales sobre la posible reanudación -a corto plazo- de la actividad en ese complejo industrial.

La representación local de la firma dueña de ese frigorífico, propietaria también de la planta Lorsinal SA en el área rural de Montevideo, hace algunos meses informó sobre inversiones y otras gestiones tendientes a reanudar las labores de faena, industrialización y comercialización de carnes antes del fin de este año.

El contexto

  • La última faena en el Frigorífico Rosario se realizó en julio de 2023. Sus instalaciones están en esa ciudad de Colonia. Hasta la detención de labores trabajaban casi 300 personas, el 80% residente en Rosario y el resto en Juan Lacaze y Nueva Helvecia, principalmente. Con funcionamiento normal por turno de ocho horas se pueden faenar unos 300 vacunos o 1.200 ovinos.
  • El grupo de capitales chinos Chan Jia Hengtai también tiene detenido al frigorífico Lorsinal SA, desde agosto de 2023, donde la situación es más lenta con relación a una eventual reapertura.
  • Entre ambas plantas están involucrados casi 600 trabajadores (con base en datos oficiales 284 en el rosarino y 234 en el ubicado en Montevideo).
Seguro de paro especial

Javier Martínez, presidente del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), contó a El Observador que la última extensión del seguro de desempleo para los trabajadores, activo durante dos años, concluyó el 30 de junio y que están muy agradecidos por ese apoyo, pero ese respaldo hoy no está.

"Pensando en una reanudación de la actividad en noviembre lo que precisamos es que luego de tanto esfuerzo se nos de un apoyo más, por solo cuatro meses, de julio a octubre", expresó.

A la vez, señaló, la empresa concretó convenios de pago para ir regularizando situaciones, con Antel, BPS y BSE por ejemplo, y fueron reincorporados a sus tareas unos 25 trabajadores para ir poniendo a la planta en las condiciones adecuadas, fruto eso de gestiones coordinadas con Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Al mismo tiempo, "esperamos que el presidente (Yamandú) Orsi nos atienda, su participación creemos que es fundamental para terminar de solucionar un problema grave para muchas familias, entendemos que tiene muchas cosas para atender, pero esperamos esa reunión muy ilusionados", remarcó.

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) gestionó esa reunión, por ahora sin respuesta, mediante una carta enviada a Presidencia de la República.

Los detalles de la última extensión del subsidio por desempleo

mtss_21
Temas:

Trabajadores Frigorífico Rosario Orsi Seguro de paro

