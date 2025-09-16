Trabajadores del Frigorífico Rosario entre penas y esperanzas mientras esperan una guiño del presidente Orsi

Durante estos días los trabajadores del Frigorífico Rosario (Rondatel SA) tienen una mezcla de sensaciones : por un lado la pena que les genera no tener un ingreso de dinero ni cobertura médica , por otro la esperanza que les generan algunas señales sobre la posible reanudación -a corto plazo- de la actividad en ese complejo industrial.

La representación local de la firma dueña de ese frigorífico, propietaria también de la planta Lorsinal SA en el área rural de Montevideo, hace algunos meses informó sobre inversiones y otras gestiones tendientes a reanudar las labores de faena, industrialización y comercialización de carnes antes del fin de este año.

Seguro de paro especial

Javier Martínez, presidente del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), contó a El Observador que la última extensión del seguro de desempleo para los trabajadores, activo durante dos años, concluyó el 30 de junio y que están muy agradecidos por ese apoyo, pero ese respaldo hoy no está.

"Pensando en una reanudación de la actividad en noviembre lo que precisamos es que luego de tanto esfuerzo se nos de un apoyo más, por solo cuatro meses, de julio a octubre", expresó.

A la vez, señaló, la empresa concretó convenios de pago para ir regularizando situaciones, con Antel, BPS y BSE por ejemplo, y fueron reincorporados a sus tareas unos 25 trabajadores para ir poniendo a la planta en las condiciones adecuadas, fruto eso de gestiones coordinadas con Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Al mismo tiempo, "esperamos que el presidente (Yamandú) Orsi nos atienda, su participación creemos que es fundamental para terminar de solucionar un problema grave para muchas familias, entendemos que tiene muchas cosas para atender, pero esperamos esa reunión muy ilusionados", remarcó.

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) gestionó esa reunión, por ahora sin respuesta, mediante una carta enviada a Presidencia de la República.

Los detalles de la última extensión del subsidio por desempleo