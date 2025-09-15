Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

BBVA en la Expo Rural del Prado de la ARU y una actitud clave: escuchar al productor

BBVA acompañó a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), organizadora de la edición 120 de su exposición agropecuaria, y así a todo el sector productivo

15 de septiembre 2025 - 13:18hs
BBVA realizó una reunión de camaradería con clientes del banco en el restaurante Angus de la Rural del Prado.

BBVA realizó una reunión de camaradería con clientes del banco en el restaurante Angus de la Rural del Prado.

El BBVA y una clave en el Agro: "Escuchar a los productores"

En el acto institucional del banco, desarrollado en el restaurante Criadores de Aberdeen Angus, el ingeniero agrónomo Guillermo Viola –ejecutivo de Cuentas Agro en BBVA en Uruguay–, destacó a El Observador que al productor en estos momentos “lo vemos bien, con buen ánimo, nosotros trabajamos en varios rubros y en el agropecuario en general el país está pasando por un buen momento, la ganadería está con muy buenos precios, tuvimos una zafra de verano con récords en varios cultivos, ahora avanza una de invierno que se proyecta también de buena manera, el clima acompaña, así que lo vemos bien al sector, con el banco cumpliendo con su misión de escuchar a los productores para ofrecer sus servicios”.

DSC_0452
Más noticias
Rural del Prado: en el palco, Rafael Ferber emite su discurso y, entre otros, Yamandú Orsi escucha cada reflexión del presidente de la ARU.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA DE ARU

Discurso de Ferber en la Rural del Prado: reparto de palos y elogios a los gobiernos, al actual y al anterior

Ferber y Orsi en el Palco de la Rural del Prado.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Palabra por palabra, lo que dijo Rafael Ferber sobre la polémica por Colonización en el discurso de la ARU

Campos, proyectos sostenibles y leasing para utilitarios

  • Consultado sobre novedades presentadas por BBVA en esta exposición de la Rural del Prado, mencionó primero al producto financiación para compra de campos, “donde tenemos plazos que van más allá de los plazos tradicionales que se usaban en Uruguay, nos acercamos a plazos que, por ejemplo, la banca oficial puede llegar a dar, nosotros también estamos en esos plazos”.
  • Además, mencionó, “tenemos financiación de proyectos sostenibles, porque el banco a nivel mundial está con énfasis en poder ayudar a las empresas y a las pymes en desarrollo de actividades sustentables, que en general requieren de inversión, entonces BBVA apoya a esas inversiones”.
  • El ingeniero Viola señaló, posteriormente, que el banco tiene disponible “el mecanismo de leasing, con el cual apoyamos a los productores en la compra de vehículos utilitarios para el desarrollo de su función, con lo cual se ahorran el IVA”.

Sobre si en este buen momento que salvo excepciones hay en la agropecuaria el productor está mostrando más actitud de tomar créditos, de usar la herramienta del financiamiento, para realizar inversiones estratégicas, admitió que “el productor está acostumbrado a pensar siempre con mirada de largo plazo, siempre necesita del apoyo financiero, independientemente de los momentos, nosotros, en realidad, somos como una contraparte que acompaña y asesora para que ese financiamiento efectivamente se transforme en una palanca de desarrollo, no acostumbramos a participar en proyectos que le puedan después costar al productor devolver el financiamiento”.

"Los productos son ajustados a las necesidades del sector"

El ingeniero Viola también se expresó sobre en qué medida los productos que el banco tiene son diseñados tras demandas que los clientes trasladas a los profesionales de BBVA: “Diría que la primera actitud del banco es que escuchamos al productor y luego nos ajustamos, hay cosas que se pueden hacer, otras que no tanto, pero en general los productos son ajustados a las necesidades del sector, eso es parte del éxito que hemos tenido”.

Finalmente, con relación al grado de cumplimiento de la obligación que contrae el productor, la empresa agropecuaria, cuando toma un crédito, sobre si existe morosidad, respondió que “la verdad es que no tenemos morosidad, eso también habla bien de este trabajo en conjunto con la gente del sector, no hay morosidad, las deudas se cobran sin problemas, sabemos que eso no siempre fue así, por lo tanto esperemos que lo podamos mantener y si hay alguna zafra que por clima o por algún evento se complica siempre el banco está para acompañar”.

Temas:

BBVA Expo Rural del Prado ARU Productores Agro

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos