Palabra por palabra, lo que dijo Rafael Ferber sobre la polémica por Colonización en el discurso de la ARU

Ferber y Orsi en el Palco de la Rural del Prado.

En un discurso en el que consideró un amplio conjunto de temas, Rafael Ferber , presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , en la tradicional oratoria de la gremial desde el Palco de la Rural del Prado puso el foco sobre la polémica que existe por el accionar del Instituto Nacional de Colonización (INC) .

Antes, al comenzar su exposición, en un palco colmado, frente al ruedo y con decenas de miles de personas en el predio de exposiciones de la Expo Rural del Prado 2025 que pudieron escuchar el mensaje que se emitía por la red de parlantes, Ferber había adelantado que la intención era "dejar clara nuestra posición en temas de fondo".

Y la última decisión del INC (la compra de la estancia María Dolores en Florida) junto con su gestión global es uno de esos "temas de fondo", admitió.

"Apoyamos fuertemente a las políticas que buscan afianzar productores en el medio rural, pero con un negocio viable y de largo plazo", afirmó al inicio.

Anclar recursos en la compra de campos

Añadió, enseguida que "lo que debemos tener bien claro, es que anclar recursos en la compra de campos es sumamente ineficiente para lograr esos objetivos, Colonización ya tiene 600 mil hectáreas, y no logramos que funcionen bien una gran parte de ellas".

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay Foto: Gastón Britos / Foco Uy

Delante de autoridades de la ARU, varios expresidentes de la entidad fundada hace 154 años y representantes de otras gremiales del agro local y de la región, de dirigentes de entidades de la institucionalidad agropecuaria pública-privada y de jerarcas -encabezados estos por el presidente de la República, Yamandú Orsi-, Ferber explicó que "los colonos reciben la tierra, pero también les subsidiamos como sociedad unos US$ 26 millones al año por concepto de rentas: se puede entender este subsidio como método de inicio, pero no como medida eterna".

"El gobierno anunció para este periodo agrandar el problema para nosotros, 25.000 hectáreas más. Si se hiciera todo bien, como está planteado el instituto, la rentabilidad aproximada es de 1,5% del capital invertido. Uruguay paga 5% de interés aproximado en su deuda. Esto da un saldo negativo de más de US$ 4 millones al año, por la diferencia de tasa, para solo esas 25.000 hectáreas", detalló.

Eso es, enfatizó, "un Procría entero", comparándolo al costo del plan de promoción de cría ganadera que anunció recientemente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

"Entendemos los compromisos electorales, pero aquí se aplica una frase que usaba Churchill: Aquellos que nunca cambian de opinión, nunca cambian nada", expresó Ferber.

Luego señaló: "Defendemos al colono como a todos los que buscan desarrollarse en el medio rural, pero debemos entender que son muchos los productores con tamaños similares y que no reciben ningún tipo de apoyo".

Lo que pide ARU: dejar de lado cálculos electoralistas y figuras ideológicas perimidas

"Resumiendo, nos debemos una discusión a fondo en esta política, que deje de lado cálculos electoralistas y figuras ideológicas perimidas", concluyó al abordar este tema y generó uno de los varios aplausos que coronaron sus conceptos.