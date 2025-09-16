Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Agro / AGRICULTURA

Lo que juega en contra para el arroz y la marcha atrás en la superficie del cultivo en Uruguay

Varios motivos, especialmente tres, inciden en la decisión de ajustar el área del cultivo de arroz en Uruguay

16 de septiembre 2025 - 14:57hs
Arroz: se realizó la primera siembra, en Artigas como es habitual, con una estimación de área global menor a la del año pasado.

Arroz: se realizó la primera siembra, en Artigas como es habitual, con una estimación de área global menor a la del año pasado.

Foto: ACA / Familia Pinczak / Artigas

El área del cultivo de arroz de la campaña que acaba de comenzar, la de la zafra 2025/2026, será menor a la del último ejercicio, con base en datos brindados a El Observador desde la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Área de arroz en Uruguay cae casi 20 mil hectáreas

Guillermo O'Brien, presidente de la sociedad de productores arroceros, este martes estimó a El Observador que habrá una caída en la superficie del 8% al 10%, descendiendo a unas 165 mil hectáreas.

El grueso de la siembra suele suceder en octubre, activándose desde fines de setiembre y concluyendo en noviembre, incluso hasta ahora solo hubo un productor que inició las labores de instalación del cultivo, en Artigas.

Más noticias
Ingenieros agrónomos: clave en el desarrollo de los sistemas productivos.
PROFESIONES DEL AGRO

El Día del Ingeniero Agrónomo en Uruguay, la incidencia de Batlle y Ordoñez y una catarata de saludos

Vacunos: crece su cantidad en Uruguay, a la vez que, una vez más, se ajusta la majada.
GANADERÍA

Creció el stock de vacunos en Uruguay y nada detiene la fuerte caída en la cantidad de ovinos

El dato

El arroz es uno de los cultivos más extendidos en el área de chacra uruguaya, superado por lejos por la cosa, pero en niveles comparables con las áreas de trigo, cebada, maíz y colza.

El antecedente más próximo es lo ocurrido en la zafra 2024/2025, con un área de 182.874 hectáreas manejada por unos 500 productores, un rinde medio de 9.400 kilos por hectárea y un volumen récord de algo más de 1,7 millones de toneladas.

1

Precio y dólar

Entre otros, los motivos que destacan en la explicación del ajuste en el área son que han existido dificultades para comercializar el grano de la campaña pasada, dada una caída en los valores del mercado internacional; el escenario de atraso cambiario denunciado por los agricultores que incide en la competitividad de las empresas arroceras, junto a otros factores como el valor del gasoil; y una capacidad limitada de agua en las represas, clave eso en un manejo agrícola que tiene una dependencia mayúscula de ese recurso.

Casi la totalidad del arroz que se cosecha, ya sea como arroz cáscara o industrializado, se exporta y el gráfico siguiente señala el nivel de ingresos por los embarques de los últimos ejercicios.

2

El contexto

El área más grande con cultivo de arroz en Uruguay se logró en la zafra de 1998/1999 con 205 mil hectáreas y otros logros récord fueron la mayor cantidad de productores con 759 en 1995/1996; el mayor rendimiento con 9.577 kilos por hectárea en 2022/2023; y la mayor producción con 1,7 millones de toneladas en 2024/2025.

Temas:

Arroz Uruguay Agricultura Dólar

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo
RESTAURANTE

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos