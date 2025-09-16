Simpatía hacia Yamandú Orsi supera por 20 puntos la aprobación a su gestión, según última encuesta de Opción

La consultora Opción presentó este martes una nueva encuesta sobre la popularidad del presidente Yamandú Orsi , que registra una mayor simpatía hacia su figura que valoraciones positivas hacia su gestión .

Según los datos de la última encuesta presentados en Telenoche, el presidente cuenta con una simpatía de 50% y una antipatía de 15% . Las valoraciones intermedias , que no sienten ni simpatía ni antipatía hacia el mandatario, ascienden a 27% . Otro 7% no respondió o dijo no saber qué responder.

En tanto, respecto a la gestión del presidente, Opción había registrado una aprobación de 30% y una desaprobación de 21% . Las valoraciones intermedias , que no aprueban ni desaprueban la gestión, fueron de 43% , según los últimos datos de Opción.

De esta manera, la simpatía hacia Orsi es 20 puntos porcentuales más alta que la aprobación hacia su gestión de gobierno .

Según la empresa, esto refleja que "todavía una parte muy relevante del electorado oficialista no ha logrado conectar fuertemente con el actual gobierno", pero "sí mantiene una visión muy favorable de su principal conductor, lo que constituye un activo político relevante".

La encuesta fue realizada en dos etapas, entre el 15 y el 20 de julio, y el 18 y 23 de agosto. En total se consultó a 816 personas por teléfono.

Opción también analizó la popularidad de Orsi a lo largo del tiempo. En ese sentido, el presidente aumentó su popularidad –aunque levemente– una vez asumido el gobierno.

En 2024 la simpatía era 48% y ahora subió a 50%, mientras que bajó la antipatía de 20% a 15%. Las valoraciones intermedias crecieron de 19% a 27%. "Tras su asunción, el presidente Orsi ha logrado mantener una alta popularidad, con niveles similares a los que gozaba durante la campaña electoral", señala Opción en su análisis.

La encuestadora también comparó la popularidad que tenía el expresidente Luis Lacalle Pou a esta altura del gobierno, en 2020. En el caso de Lacalle Pou, la simpatía ascendía a 57% (versus el 50% de Orsi) y la antipatía a 20% (versus el 15% de Orsi).

Entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024 la simpatía hacia Orsi crece a 85%, la antipatía baja a 5% y las opiniones intermedias se ubican en 8%. Entre los votantes de la coalición la antipatía asciende a 25%, la simpatía cae a 23% y las valoraciones intermedias se ubican en 42%.

"Si bien Orsi no es visualizado como el líder indiscutido del Frente Amplio, tiene por amplia diferencia los mejores registros de popularidad al interior de su fuerza política. La simpatía hacia Orsi desciende fuertemente entre los votantes de la Coalición Republicana, donde alcanza el 23%. Sin embargo, incluso dentro del electorado opositor, la antipatía hacia Orsi es moderada, llegando al 25%, 10 puntos por encima del promedio general", escribió Opción en su análisis.