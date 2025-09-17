Dólar
PRESUPUESTO

Sindicato de salud pública cuestionó Presupuesto "insuficiente" asignado a ASSE y anunció movilizaciones

Sobre la posibilidad de realizar algún paro por esta situación, el presidente del sindicato Martín Pereira sostuvo que "lo están analizando"

17 de septiembre 2025 - 11:17hs
Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, se refirió al Presupuesto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi, criticó que los fondos asignados son "insuficiente" y dijo que están conversando con directorio de ASSE y el Parlamento para mejorarlo.

Consultado por su opinión sobre el Presupuesto asignado para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el sindicalista aseguró que es "totalmente insuficiente".

"ASSE había pedido 2.800 millones, se le otorgaron 400 millones. Hay 65 millones para los salarios de los no médicos que es totalmente insuficiente. Estamos conversando con el directorio de ASSE y con el Parlamento para mejorar esa cifra y que el aumento salarial de los trabajadores de ASSE sea mejor del que está planteado hasta el momento", aseveró en diálogo con el programa Arriba gente (Canal 10).

Ante esta situación, según informó Pereira, realizarán hasta tres movilizaciones, dos en el Interior del país y una en Montevideo. "Estamos coordinando los distintos organismos de la federación para ponerle fecha".

Consultado por El Observador sobre la posibilidad de realizar algún paro por el Presupuesto, Pereira dijo que están analizando realizar un paro de 24 durante las movilizaciones.

En cuanto a la situación de Álvaro Danza frente a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el sindicalista respaldó en conversación Arriba gente su continuidad, producto de que "hay informes jurídicos" que plantean que "puede seguir".

"Nosotros hemos dado nuestra postura ya, hay informes jurídicos que plantean que puede seguir al frente del organismo, y lo que nos importa a nosotros es que la plata que se vota para ASSE, quede adentro de ASSE. Así que vamos a estar controlando que no se vaya de los fondos de ASSE al subsector privado, que es lo que muchas veces sucede con la compra de servicios que se podrían brindar dentro de ASSE", dijo en diálogo.

