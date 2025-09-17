Polémico gol anulado: Racing sacó ventaja en la ida ante Vélez y se adelanta en la serie de Copa Libertadores; mirá el video

Racing tomó ventaja en la serie ante Vélez luego de imponerse por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en condición de visitante, con el cuadro local con un jugador menos durante todo el segundo tiempo y un polémico gol anulado al Fortín .

Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local por una doble amonestación. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez , a los pocos instantes de haber comenzado el segundo tiempo.

Poco tiempo después al tanto de Maravilla Martínez, Quirós igualó el encuentro , pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.

Vélez tomó el control del encuentro desde el inicio y tuvo tres opciones claras: en el minuto 6 Facundo Cambeses pudo contener un remate de pelota parada de Tomás Galván , y 9 minutos después el delantero uruguayo Michael Santo s quedó mano a mano con un portero que tuvo una notable reacción.

El gol anulado a Vélez a través del VAR

Racing rompió el cero en un escenario ideal, luego de la expulsión de Magallán en el cierre del primer tiempo y en los primeros minutos del complemento encontró la ventaja. Instantes después, Quirós igualó el partido tras capturar en el área chica un remate fallido de Aliendro y poner el empate.

No obstante, en el córner que se ejecutó en primera instancia por Maher Carrizo, en la cámara que se utilizó en el VAR para analizar la acción pareció que el balón salió de la cancha y volvió a ingresar antes del tanto de Quirós, por lo que fue anulado.

Además, sobre el minuto 36 del segundo tiempo, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni por una infracción sobre Bouzat. Sin embargo, al haber mostrado la roja directa, lo llamaron desde el VAR para que revise la acción y revocó su decisión, sin siquiera amonestar al hombre de Racing.