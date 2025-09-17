Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA LIBERTADORES

Polémico gol anulado: Racing sacó ventaja en la ida ante Vélez y se adelanta en la serie de Copa Libertadores; mirá el video

Racing derrotó 1-0 a Vélez de visitante por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con polémica por un gol anulado

17 de septiembre 2025 - 9:28hs
ESPN

Racing tomó ventaja en la serie ante Vélez luego de imponerse por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en condición de visitante, con el cuadro local con un jugador menos durante todo el segundo tiempo y un polémico gol anulado al Fortín.

Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local por una doble amonestación. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez, a los pocos instantes de haber comenzado el segundo tiempo.

Poco tiempo después al tanto de Maravilla Martínez, Quirós igualó el encuentro, pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.

Vélez tomó el control del encuentro desde el inicio y tuvo tres opciones claras: en el minuto 6 Facundo Cambeses pudo contener un remate de pelota parada de Tomás Galván, y 9 minutos después el delantero uruguayo Michael Santos quedó mano a mano con un portero que tuvo una notable reacción.

Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: comienzan los cuartos de final con un cruce argentino y grandes duelos contra brasileños; mirá los partidos

Marcelo Gallardo
COPA LIBERTADORES

Cuatro jugadores para dos puestos: las dudas de Marcelo Gallardo para recibir a Palmeiras en el Monumental por Copa Libertadores

El gol anulado a Vélez a través del VAR

Racing rompió el cero en un escenario ideal, luego de la expulsión de Magallán en el cierre del primer tiempo y en los primeros minutos del complemento encontró la ventaja. Instantes después, Quirós igualó el partido tras capturar en el área chica un remate fallido de Aliendro y poner el empate.

No obstante, en el córner que se ejecutó en primera instancia por Maher Carrizo, en la cámara que se utilizó en el VAR para analizar la acción pareció que el balón salió de la cancha y volvió a ingresar antes del tanto de Quirós, por lo que fue anulado.

Además, sobre el minuto 36 del segundo tiempo, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni por una infracción sobre Bouzat. Sin embargo, al haber mostrado la roja directa, lo llamaron desde el VAR para que revise la acción y revocó su decisión, sin siquiera amonestar al hombre de Racing.

Temas:

Racing Copa Libertadores Vélez

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol
PEÑAROL

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Cerro vs Danubio
TORNEO CLAUSURA

Pusieron una cinta de nylon para separar a las hinchadas de Danubio y Cerro en Jardines, se armó lío y los dos terminaron multados

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos