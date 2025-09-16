Cuatro jugadores para dos puestos: las dudas de Marcelo Gallardo para recibir a Palmeiras en el Monumental por Copa Libertadores

River Plate recibe este miércoles a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental , y Marcelo Gallardo diagrama el once para afrontar el encuentro, con algunas dudas en puestos específicos y el dibujo táctico que pondrá en cancha.

Luego de imponerse por 2-1 ante Estudiantes de La Plata el pasado sábado por el Torneo Clausura, River se entrenó el domingo por la mañana sin margen de descanso para preparar el encuentro ante Palmeiras .

Si bien mostró algunos mínimos destellos de mejoras en el rendimiento, el elenco de Marcelo Gallardo no llega en su mejor momento a esta llave pero sabe que definir la serie de visitante va a ser muy complicado, por lo que el encuentro de ida en condición de local es fundamental para definir el rumbo de la serie.

Enfrente tendrá a un Palmeiras con grandes nombres y figuras, teniendo en cuenta que tras el Mundial de Clubes vendió a Estevao y a Richard Ríos . No obstante, sigue manteniendo un enorme equipo que lo ubica como uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El equipo que piensa Marcelo Gallardo

La primera modificación con respecto al partido ante Estudiantes es el ingreso de Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos. El defensor descansó tras jugar con Argentina y volverá al 11 titular. Misma situación para Paulo Díaz y Kevin Castaño, aunque el colombiano sí sumó minutos contra el Pincha, y jugará en el lugar que Giuliano Galoppo deja vacante por estar suspendido tras ser expulsado ante Libertad la fase anterior.

1702674806354.webp Marcelo Gallardo

A priori, hay ocho futbolistas con su lugar asegurado: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Acuña, Enzo Pérez, Castaño, Salas y Driussi. A ellos habría que sumarle a Nacho Fernández, quien viene en buen nivel en los últimos cotejos. Los dos puestos restantes tienen cuatro candidatos, y dependerá de si Gallardo decide repetir la línea de tres centrales, o si regresa al 4-3-1-2 tradicional.

Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Portillo y Juanfer Quintero son los aspirantes a esas dos vacantes. Si el Muñeco eligiera jugar con cuatro defensores, entre Martínez Quarta y Rivero se definiría el acompañante de Paulo en la zaga, y se sumaría el colombiano al equipo.

En caso contrario y Gallardo opte por la línea de tres defensores, a los dos mencionados se sumaría Portillo en la disputa. Es decir que no aparecería Quintero, y sí dos de los tres centrales.

El posible once de River Plate ante Palmeiras

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

¿Cuándo y a qué hora juega River ante Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de ida en el Monumental será este miércoles 17 de setiembre a las 21:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.