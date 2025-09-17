Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE FATAL

Un motociclista murió tras chocar con un ómnibus en Piedras Blancas: el chofer fue detenido

El conductor de la moto murió en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante fue internado en estado grave

17 de septiembre 2025 - 9:44hs
Ómnibus de Cutcsa. (Archivo)

Ómnibus de Cutcsa. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño.

Un motociclista murió tras chocar con un ómnibus en un accidente ocurrido este martes por la noche en Piedras Blancas, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El hecho ocurrió sobre las 21:00 en el cruce de la avenida General Flores y la calle Leandro Gómez, entre un ómnibus de la línea 169 de Cutcsa, con destino a Ciudad Vieja, y una moto ocupada por dos personas.

Según declaró el chofer del ómnibus a la Policía, él circulaba por General Flores cuando la moto quiso cruzar la avenida por Leandro Gómez, momento en el que su coche embistió a la moto.

El conductor de la moto, que fue identificado por su familia esta mañana, murió en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante, un joven de 19 años, fue internado en estado grave.

El chofer de Cutcsa fue detenido y quedó a disposición del fiscal de Flagrancia Diego Pérez, que investiga el accidente fatal junto a la Policía.

