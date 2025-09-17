Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges obligaron a la intervención policial; además, jugadores visitantes fueron recibidos por los hinchas locales; mirá los videos

También circuló un video en el que se ve a jugadores de Larre Borges arribando al estadio de Atenas y siendo recibidos de forma hostil por hinchas locales

17 de septiembre 2025 - 7:59hs

Incidentes en la previa de Atenas Larre Borges

El crucial partido de este martes entre Atenas vs Larre Borges, por la definición de la serie semifinal de la Liga de Ascenso y que permitió a los locales, tras ganar el juego, ascender a la Liga Uruguaya, tuvo incidentes en la previa en la zona del gimnasio de Palermo.

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges
Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges

En la calle de acceso al escenario hubo una trifulca con golpes de puños, lo que llevó a la intervención de efectivos policiales para dispersar a los hinchas.

Se escucharon disparos y algunos efectivos avanzaron sobre los parciales para que ingresaran al estadio.

Jugadores de Uruguay celebran al finalizar un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Uruguay y Bahamas, en Managua (Nicaragua)
URUGUAYOS

El aguante de Lucas Torreira a la selección uruguaya de básquetbol tras su actuación en la AmeriCup; mirá el mensaje del jugador del combinado de Marcelo Bielsa

Gerardo jauri
ENTREVISTA A JAURI

Gerardo Jauri: la pregunta de Rubén Magnano que le quedó picando, la construcción de identidad y el futuro de la selección uruguaya de básquetbol

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges

También hubo corridas y golpes con palos.

Además, también circuló un video en el que se ve a los jugadores de Larre Borges arribando al estadio de Atenas y siendo recibidos de forma hostil por hinchas locales.

Recibimiento a los jugadores de Larre Borges por hinchas de Atenas

Recibimiento a los jugadores de Larre Borges por hinchas de Atenas

El partido tuvo triunfo local por 76-73, lo que le permitió a Atenas ganar la serie y subir a la LUB, luego de 6 años.

En la otra serie, Larrañaga le ganó a Verdirrojo 95-76 y se quedó con el otro ascenso en juego.

Ahora, Atenas y Larrañaga jugarán por el título.

Temas:

Atenas larre Borges básquetbol

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol
PEÑAROL

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Cerro vs Danubio
TORNEO CLAUSURA

Pusieron una cinta de nylon para separar a las hinchadas de Danubio y Cerro en Jardines, se armó lío y los dos terminaron multados

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos