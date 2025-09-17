Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges obligaron a la intervención policial; además, jugadores visitantes fueron recibidos por los hinchas locales; mirá los videos

Incidentes en la previa de Atenas Larre Borges

El crucial partido de este martes entre Atenas vs Larre Borges , por la definición de la serie semifinal de la Liga de Ascenso y que permitió a los locales, tras ganar el juego, ascender a la Liga Uruguaya, tuvo incidentes en la previa en la zona del gimnasio de Palermo.

En la calle de acceso al escenario hubo una trifulca con golpes de puños, lo que llevó a la intervención de efectivos policiales para dispersar a los hinchas.

Se escucharon disparos y algunos efectivos avanzaron sobre los parciales para que ingresaran al estadio.

También hubo corridas y golpes con palos.

Además, también circuló un video en el que se ve a los jugadores de Larre Borges arribando al estadio de Atenas y siendo recibidos de forma hostil por hinchas locales.

El partido tuvo triunfo local por 76-73, lo que le permitió a Atenas ganar la serie y subir a la LUB, luego de 6 años.

En la otra serie, Larrañaga le ganó a Verdirrojo 95-76 y se quedó con el otro ascenso en juego.

Ahora, Atenas y Larrañaga jugarán por el título.