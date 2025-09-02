José María Busanello, presidente de Larrañaga enfurecido con fallo de quita de puntos: "Al presidente del Tribunal lo voy a ir a buscar y lo voy a agarrar a piñazos"

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) sancionó este martes a Colón y a Larrañaga por los graves incidentes que se generaron entre ambos equipos el pasado 22 de agosto en partido correspondiente a la Liga de Ascenso.

En dicho partido, disputado en cancha de Colón, Iván Loriente, de Colón, agredió con un golpe descalificador a Agustín Zuvich, de Larrañaga (que ganaba por 14 puntos) y eso generó la reacción de jugadores de ambos equipos.

Seguidamente, un contingente importante de hinchas de Colón bajó a la cancha para agredir a jugadores de Larrañaga .

El Tribunal decidió castigar a Colón con una quita de cuatro puntos y un cierre de cancha de cuatro partidos , además de una multa de 17 mil unidades indexadas (UI). Al valor de la UI al 31 de agosto, $ 6,365, ese importe equivale a $ 108.208.

Además, Loriente recibió un castigo de cinco partidos.

Larrañaga, por su parte, recibió una quita de tres puntos y una multa de 10 mil UI que equivale a $ 63.652.

Como actualmente la Liga de Ascenso está en fase de playoffs, los equipos deberán cumplir la pena en la próxima temporada, Colón en este mismo certamen y Larrañaga en el ascenso o en la Liga Uruguaya.

En las primeras semifinales disputadas el martes, Atenas le ganó 88-68 a Larre Borges mientras que Larrañaga y Verirrojo jugarán este miércoles la primera semifinal.

Al descenso ya se fueron Capitol y Yale.

José María Busanello, presidente de Larrañaga, expresó: "Anímicamente estoy destrozado, es la Federación que tenemos. El Código de Penas no sé si está bien o está mal, pero existe el sentido común. Peñarol-Defensor Sporting al lado de lo nuestro fue una batalla campal donde tuvieron que entrar 20 y pico de granaderos y le sacaron dos puntos a Peñarol"

"Hay tres jueces que declaran que Loriente agrede a Zuvich y que entra gente de Colón a agredir a Larrañaga. El presidente del Comisionado Técnico, (Richard) Pereira, declara exactamente lo mismo y se queda hasta el final del lío. Hay un encargado de seguridad que declara exactamente lo mismo, a tal punto que a mí no me dan vista, pregunté y era porque no había denuncia contra Larrañaga. Cuando Colón hizo sus descargos puso que un hincha de Larrañaga agredió a un jugador de Colón (Felipe Trusich), miré el video 34 veces y no lo pude ver. El borbollón me tira, no me pegaron pero me golpeé contra el piso. Para ser honestos digo que uno de Colón dijo: 'No que es Busanello' y me levantaron del piso. Cuando me dieron vista cometieron el error de no pasarme el video. Me llamaron de la Federación el jueves, me dieron dos días más, era el mismo video. Y hoy me encuentro con eso: tres puntos. Alguien que no hizo absolutamente nada. Y si hubo algo fue un pibe que se defendió de cinco que le estaban pagando en la mitad de la cancha, lo estaban atacando y luego fueron al banco de suplentes, eran 50 contra tres", expresó.

"Larrañaga va a jugar para ganar como juega siempre, y para salir campeón. Si le ganamos a Verdirrojo vamos a ir por el título. Malvín, que tiene un poderío económico bárbaro comparado con Larrañaga, si llega a entrar con dos puntos menos es un problema. Nosotros con tres puntos menos, ¿qué hacemos? Si tengo salud, si estoy vivo va a pasar este año que falta y sería el otro año, entonces capaz que le juego con cadetes, no voy a gastar US$ 150 mil para bajar", adelantó.

"Si me merezco que me saquen tres puntos, está todo bien, pero el fallo del tribunal es una vergüenza. Hablé con el presidente de la Federación (Héctor Assir) que habló con jurídica y dice que está bien", manifestó.

"El sentido común parece que no se aplica y esto además es inapelable. Matás a un equipo que lo único que hizo fue ganar un partido, lo único que hizo fue sacar a Zuvich para que no le pegaran en el piso o yo que quise sacar a Cancela y el golpe me lo di yo. La Federación está muy mal, el Tribunal está muy mal", agregó.

"Al Tribunal le vamos a sacar la confianza, por mí se pueden ir a cagar los cuatro, son cuatro culorrotos. Si esto es el sentido común al presidente del Tribunal lo voy a ir a buscar y lo voy a agarrar a piñazos, quiero saber si se defiende. No lo conozco, pero quiero saber si se defiende o me deja que le pegue. Porque si te estás pegando, me enseñaron desde chico que te tenés que defender. Salís corriendo si podés, pero en ese partido, Colón nos cambió el banco, no lo habían hecho en todo el campeonato, pero a nosotros nos pusieron contra la pared, no podíamos correr para ningún lado. Un solo dirigente de Colón, Daniel Mesa, fue el que hizo todo lo posible para que pudiéramos salir. Fue el único. Hubo otro que me insultó todo el tiempo. Daniel pidió un móvil policial para que nos fuéramos tranquilos. Lo pidieron ellos. Y después nos viene una quita de puntos y multa económica", manifestó sacado de sus casillas.

"La próxima vez tendremos que pelear, para sacarnos las ganas. La última vez que tuvimos lío fue en 2007-2008 contra Urunday Universitario, y fue entre jugadores, toda la vida pregoné otra cosa", agregó.

El presidente del Tribunal es Walter Martínez y los demás integrantes son Eduardo Albistur, Rossana Tarullo, Fernando Rígoli y Nicolás Bordes. Los suplentes son Luis Segundo y Francisco García Arnabal.

Busanello también criticó el comunicado que emitió tres días después del partido Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA), el gremio de los jugadores: